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Историк Григорий Циденков расскажет о культурном досуге в Самаре 100 лет назад

САМАРА. 13 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 19 февраля, в 19:00 в "ЗИМ Галерее" пройдет лекция "Культурный досуг и развлечения самарцев в начале 1920-х" (18+). Ее прочитает историк и социолог, один из главных российских специалистов по истории голода в Поволжье Григорий Циденков.

Фото: Культцентр "ЗИМ Галерея"

Несмотря на то, что Самара оказалась в самом эпицентре Гражданской войны в России, а в 1921–1923 годах во всем Поволжье разразился катастрофический голод, самарцы продолжали тянуться к прекрасному. Городские театры и цирк "Олимп" не прекращали свою работу, в Струковском саду устраивались гуляния, в кинотеатрах показывали остросюжетные фильмы с первыми красавицами кинематографа, на площади Революции на огромном полотнище ежедневно демонстрировали хронику современных событий, проходили творческие вечера, состязания хоров и спортивные соревнования.

На лекции историк Григорий Циденков расскажет, какие культурные события и развлечения были доступны самарцам в начале 1920-х. Гости "ЗИМ Галереи" услышат о дерзких самарских поэтах, бросивших вызов "имажинистской шушере" и лично Есенину, об итальянской цирковой труппе, застрявшей со слоном в 1918 году в самарском цирке, и грустном клоуне Шарфике, о бешеной популярности хора "Освобожденная женщина мордвы" из села Мордовские Липяги. А также о том, какие фильмы в то время называли "остросюжетным боевиком", как праздновали первые советские годовщины и церковные праздники, какую улицу называли самой пьяной в Поволжье после послабления "сухого закона", о скандале "Вафли Ильича", получившего союзное значение и многом другом.

Вход свободный.

Губернатор Вячеслав Федорищев в интервью ТАСС заявил, что в Самаре хотят отказаться от развития метро из-за его малой загруженности и "обрывочности". Портал "Волга Ньюс" решил выяснить, что думают о перспективах развития метро жители Самары.

Куда, по вашему мнению, необходимо вести новые линии метро?

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