Желтый уровень опасности в регионе: туман

В Самарской области объявлен желтый уровень опасности. "Ночью и утром 11 марта местами в регионе ожидается туман при видимости 500 метров и менее", - сообщает Приволжское УГМС.

МЧС России напоминает:

- избегай внезапных маневров — обгонов, перестроений, опережений;

- не ориентируйся на впереди идущий автомобиль;

- не приближайся к водителю "ведущей" машины, потому что он может внезапно затормозить, остановиться или свернуть, увеличив скорость.