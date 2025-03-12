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Образование Общество

Прием заявок на конкурс для родительских комитетов продлен до 21 марта

САМАРА. 12 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Российское общество "Знание" при поддержке Министерства просвещения РФ ведет прием заявок на второй сезон конкурса инициатив родительских сообществ. Заявочная кампания продлится на сайте Знание.Родители до 12:00 21 марта 2025 года.

На данный момент школы из 89 регионов страны уже подали на конкурс свои проекты по развитию воспитательного пространства в школах. Напомним, что по итогам первого конкурса проекты по развитию воспитательного пространства подали 5003 школы. Победителями стали 200 родительских комитетов из 78 регионов страны. Победителями из Самарской области стали три образовательные организации: 2 млн руб. получила ГБО СОШ № 2 п. г. т. Суходол из Сергиевского района, 1 млн руб. — МБОУ "Лицей "Технический" им. С. П. Королева" из Самары и 500 тыс. руб. — МБОУ "Школа № 122 имени Дороднова В.Г." из Самары.

В 2025 г. у участников второго сезона еще больше шансов на победу, планируется наградить в 4 раза больше родительских комитетов, на реализацию их инициатив выделят порядка 700 млн рублей.

Прием заявок продлен до 21 марта 2025 года. Повысить шансы на успех в конкурсе родительским комитетам поможет новый онлайн-курс на платформе Знание.Академия — "Родительская инициатива: учимся создавать проекты". Он состоит из трех разделов общей продолжительностью 5 часов. Курс позволит родителям создать конкурентоспособный проект: корректно формулировать цели и ожидаемые результаты, сформировать смету расходов, распределить ключевые роли в команде и привлечь ресурсы.
В новом сезоне конкурса сохраняются тематические направления, в рамках которых родительским комитетам предстоит разработать проекты, а именно: гражданское, патриотическое, духовно-нравственное, физическое, трудовое, экологическое, эстетическое воспитание и научное познание. На этапе оценки заявки рассмотрят региональные родительские комитеты, а также федеральные эксперты. В 2025 г. победителями конкурса смогут стать порядка 800 школ, для них предусмотрено три категории призового фонда: до 500 тыс, до 1 млн и до 2 млн рублей. Победителей объявят на заседании Всероссийского родительского комитета в мае этого года.

Напомним, что конкурс поддержки родительских инициатив был анонсирован на первом заседании Всероссийского родительского комитета в сентябре 2024 года. На нем первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко заявил, что президент поручил выделить на реализацию родительских инициатив из резервного фонда 1 млрд рублей.

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