"Т Плюс" презентовала проект "Новые возможности" для учащихся Института двигателей и энергетических установок

Специалисты "Т Плюс" рассказали абитуриентам Института двигателей и энергетических установок (Самарский национальный исследовательский университет имени академика С. П. Королёва) об актуальных проектах компании, позволяющих сочетать учёбу и практику на действующем энергообъекте.

На сегодняшний день "Т Плюс" реализует ряд программ поддержки. В частности, абитуриенты и студенты вузов могут получить профессиональный опыт с последующим трудоустройством на инженерные должности в рамках проекта "Новые возможности". Участники Дня открытых дверей смогли узнать о социальной поддержке сотрудников, корпоративных активностях и возможностях карьерного роста в крупнейшей энергокомпании региона.

"Для нас крайне ценна возможность обучать ребят с первого курса высшего учебного заведения, знакомить со спецификой конкретных рабочих мест на действующих энергетических предприятиях. Результатом тесного взаимодействия станет то, что к нам будут приходить на работу молодые профессионалы, разделяющие нашу корпоративную культуру и ценности", — пояснила директор по управлению персоналом Самарского филиала "Т Плюс" Галина Никонова.