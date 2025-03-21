"Т Плюс" презентовала проект "Новые возможности" для учащихся Института двигателей и энергетических установок

Специалисты "Т Плюс" рассказали абитуриентам Института двигателей и энергетических установок (Самарский национальный исследовательский университет имени академика С. П. Королёва) об актуальных проектах компании, позволяющих сочетать учёбу и практику на действующем энергообъекте.
На сегодняшний день "Т Плюс" реализует ряд программ поддержки. В частности, абитуриенты и студенты вузов могут получить профессиональный опыт с последующим трудоустройством на инженерные должности в рамках проекта "Новые возможности". Участники Дня открытых дверей смогли узнать о социальной поддержке сотрудников, корпоративных активностях и возможностях карьерного роста в крупнейшей энергокомпании региона.
"Для нас крайне ценна возможность обучать ребят с первого курса высшего учебного заведения, знакомить со спецификой конкретных рабочих мест на действующих энергетических предприятиях. Результатом тесного взаимодействия станет то, что к нам будут приходить на работу молодые профессионалы, разделяющие нашу корпоративную культуру и ценности", — пояснила директор по управлению персоналом Самарского филиала "Т Плюс" Галина Никонова.
Последние комментарии
В области талантливых ребят достаточно много, такие мероприятия нужно поставить на поток.
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения