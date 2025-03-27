Любительский театр из Алексеевки покорил сердца зрителей

Творческая группа "Автограф" Дома культуры "Дружба" поселка городского типа Алексеевка объединила увлеченных людей для интересных зрителю и социально-значимых проектов.
Занавес поднимается, гаснет свет — и внезапный луч прожектора освещает сцену. Зрители затаили дыхание, предвкушая, что произойдёт дальше…
А дальше — впечатляющее театральное действо и новые истории, рассказанные на языке Мельпомены! Легкие или с интригой, веселые и грустные, о любви и дружбе… О том, что близко и знакомо каждому. Такие истории зрителю рассказывают участники творческой группы "Автограф" — театрального коллектива, который был создан в 2022 году в небольшом Доме культуры "Дружба" посёлка Алексеевка городского округа Кинель. Сегодня "Автограф" знают и с нетерпением ждут не только жители поселка — творческая группа успешно дает гастроли в других муниципальных образованиях и занимает призовые места на крупных конкурсах и фестивалях театрального искусства.
От идеи до аплодисментов
Идея создания творческой группы принадлежит директору Дома культуры "Дружба" Галине Валентиновне Козловой — она не только собрала вокруг себя единомышленников, но и сама вышла на сцену в первом благотворительном спектакле "Идеальная пара" по пьесе Марка Камолетти. Вырученные деньги пошли на помощь семье, воспитывающей ребёнка с ограниченными возможностями здоровья.
Поддержку проекту оказал исполнительный директор городского фонда "Тольятти" Борис Альбертович Цирульников, а руководителем творческой группы "Автограф" стала Ева Данилова-Мартынова — молодой и перспективный режиссер.
Театральная семья
Для Евы Александровны работа со взрослыми актерами-любителями — новый и волнительный опыт. Выпускница кафедры актёрского мастерства Ульяновского государственного университета, она работала в театрах Самары, Ульяновска, Новокузнецка и Рыбинска, снималась в кино. Театральное искусство стало делом жизни для всей семьи Даниловых-Мартыновых: супруг Никита — профессиональный актёр, старшая дочь Есения выступает на сцене в составе театральной студии "Мое вдохновение" Дома культуры "Дружба".
"С первых репетиций стало понятно, что "Автограф" — не просто театральный коллектив, это настоящая творческая команда. Даже больше — театральная семья"! — рассказывает режиссер.
В составе творческой группы — люди разного возраста и профессии: преподаватели, офисные сотрудники, фармацевты, инженеры, представители коммунальных служб, энергетики и финансов, и даже кадровые военные. Несмотря на занятость и личные дела, все они ответственно подходят к репетициям, активно участвуют в подготовке новых спектаклей, выборе костюмов, создании декораций, подборе музыки.
"Когда мы работали над спектаклем "Восемь любящих женщин", две актрисы взяли на себя роль хореографов и создали оригинальные танцевальные номера, которые впечатлили наших зрителей", — вспоминает Ева Александровна.
Магия перевоплощения
Спектакли творческой группы "Автограф" — это всегда яркие и захватывающие постановки. Современный свет и звук, интересные декорации, но главное — сами актеры, талантливые, самобытные и влюбленные в театр.
На сегодняшний день в репертуаре "Автографа" — разножанровые спектакли: "Идеальная пара", "Платье тебе к лицу" и "Лучше не придумаешь, или Шанс на миллион" — легкие, искрометные комедии. "Восемь любящих женщин" — иронический детектив с неожиданным финалом.
Спектакль "Необыкновенная история" — проект Дома культуры "Дружбы" "Семьи — семьям", посвященный Году семьи в России. В постановке задействованы семьи поселка Алексеевка и участники творческой группы "Автограф".
Еще один спектакль, "Май. Цветы", был поставлен к 83-й годовщине со дня начала Великой Отечественной войны по мотивам произведений Бориса Васильева. Постановка стала ярким примером того, как "Автограф" умеет работать с классикой и раскрыла актеров в новом, драматическом амплуа.
"Это был сложный и волнительный опыт. Нам предстояло не просто сыграть свою роль, а прожить ее, прочувствовать, понять своих героев. Это очень сильные эмоции и большая ответственность, — поделился актер творческой группы "Автограф" Павел Шишаев. — То, все получилось, мы поняли в финале спектакля, когда зал аплодировал стоя. На глазах у зрителей были слезы, а в отзывах — благодарность за глубокую, эмоциональную историю о войне и о судьбах людей в военные годы. Такую работу нужно продолжать".
И она непременно продолжится! В Год защитника Отечества "Автограф" планирует уделять особое внимание патриотической тематике. Идёт работа над масштабным проектом — мюзиклом, приуроченным к 175-летию Самарской области. Планируются новые гастроли, конкурсы, благотворительные проекты, спектакли.
Один из них — "Время еще есть". Премьера спектакля состоялась 21 марта. Это постановка на острую, социальную, антинаркотическую тематику.
Новые горизонты
Коллектив уже завоевал признание театральных экспертов. В копилке достижений — дипломы международного фестиваля-конкурса "Капля славы", московского конкурса искусств "Музыкальный бриз", международного творческого конкурса-фестиваля "Ты — лучший", Всероссийского конкурса творчества "Звезда Отчизны" и многих других. Но самой важной наградой для артистов остаются внимание и интерес театральной публики. Все, что происходит на сцене и за кулисами, адресовано благодарному зрителю!
"Мы хотим делать спектакли, которые будут интересны людям любого возраста, — делится Ева Данилова-Мартынова. — Приятно слышать аплодисменты, а еще приятнее, когда "Автограф" вдохновляет наших зрителей. Такие случаи уже происходили: жители поселка смотрели наши спектакли, а и затем приходили на пробы и получали свою первую роль. Мы поддерживаем новичков, помогаем им раскрыть творческий потенциал. Многие говорят, что игра в театре изменила их жизнь, помогла иначе взглянуть на мир. Я считаю, что это одна из моих главных задач".
Творческое взаимодействие сохраняется и между двумя театральными коллективами Дома культуры "Дружба". В постановках могут участвовать и взрослые, и совсем юные актёры. Например, Даниил Тельнов, участник детской студии "Мое вдохновение", успешно сыграл роли в спектаклях "Платье тебе к лицу" и "Лучше не придумаешь, или Шанс на миллион". В новогодней премьере дебютировал и другой участник детской студии — Андрей Сливчиков.
Режиссер убеждена, что такие проекты, объединяющие поколения, имеют большое будущее: "Возраст не имеет значения. Важно, чтобы человек искренне любил театр и жил на сцене. Только тогда зритель будет ждать каждую премьеру и верить актёрам всем сердцем".
Галина Валентиновна Козлова, руководитель Дома культуры "Дружба": "За три года наш проект не просто вырос — он вышел на принципиально новый уровень. Растет мастерство актеров и состав нашей творческой команды. Музыкальное и художественное оформление стало более выразительным, а сценография — продуманной. Постепенно мы обновили костюмы, реквизит и декорации. У нас есть много интересных идей — будем искать возможности, чтобы каждую из них воплотить в жизнь"!
Последние комментарии
Ну что ж это хорошие новости для региона. Стоит пожелать творческих успехов!
Загадочные дела. И какова реакция на нарушения? Возмещение ущерба наконец?
Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.
Какой же он красавец!
Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.