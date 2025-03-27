Любительский театр из Алексеевки покорил сердца зрителей

Творческая группа "Автограф" Дома культуры "Дружба" поселка городского типа Алексеевка объединила увлеченных людей для интересных зрителю и социально-значимых проектов.

Занавес поднимается, гаснет свет — и внезапный луч прожектора освещает сцену. Зрители затаили дыхание, предвкушая, что произойдёт дальше…

А дальше — впечатляющее театральное действо и новые истории, рассказанные на языке Мельпомены! Легкие или с интригой, веселые и грустные, о любви и дружбе… О том, что близко и знакомо каждому. Такие истории зрителю рассказывают участники творческой группы "Автограф" — театрального коллектива, который был создан в 2022 году в небольшом Доме культуры "Дружба" посёлка Алексеевка городского округа Кинель. Сегодня "Автограф" знают и с нетерпением ждут не только жители поселка — творческая группа успешно дает гастроли в других муниципальных образованиях и занимает призовые места на крупных конкурсах и фестивалях театрального искусства.

От идеи до аплодисментов

Идея создания творческой группы принадлежит директору Дома культуры "Дружба" Галине Валентиновне Козловой — она не только собрала вокруг себя единомышленников, но и сама вышла на сцену в первом благотворительном спектакле "Идеальная пара" по пьесе Марка Камолетти. Вырученные деньги пошли на помощь семье, воспитывающей ребёнка с ограниченными возможностями здоровья.

Поддержку проекту оказал исполнительный директор городского фонда "Тольятти" Борис Альбертович Цирульников, а руководителем творческой группы "Автограф" стала Ева Данилова-Мартынова — молодой и перспективный режиссер.

Театральная семья

Для Евы Александровны работа со взрослыми актерами-любителями — новый и волнительный опыт. Выпускница кафедры актёрского мастерства Ульяновского государственного университета, она работала в театрах Самары, Ульяновска, Новокузнецка и Рыбинска, снималась в кино. Театральное искусство стало делом жизни для всей семьи Даниловых-Мартыновых: супруг Никита — профессиональный актёр, старшая дочь Есения выступает на сцене в составе театральной студии "Мое вдохновение" Дома культуры "Дружба".

"С первых репетиций стало понятно, что "Автограф" — не просто театральный коллектив, это настоящая творческая команда. Даже больше — театральная семья"! — рассказывает режиссер.

В составе творческой группы — люди разного возраста и профессии: преподаватели, офисные сотрудники, фармацевты, инженеры, представители коммунальных служб, энергетики и финансов, и даже кадровые военные. Несмотря на занятость и личные дела, все они ответственно подходят к репетициям, активно участвуют в подготовке новых спектаклей, выборе костюмов, создании декораций, подборе музыки.

"Когда мы работали над спектаклем "Восемь любящих женщин", две актрисы взяли на себя роль хореографов и создали оригинальные танцевальные номера, которые впечатлили наших зрителей", — вспоминает Ева Александровна.

Магия перевоплощения

Спектакли творческой группы "Автограф" — это всегда яркие и захватывающие постановки. Современный свет и звук, интересные декорации, но главное — сами актеры, талантливые, самобытные и влюбленные в театр.

На сегодняшний день в репертуаре "Автографа" — разножанровые спектакли: "Идеальная пара", "Платье тебе к лицу" и "Лучше не придумаешь, или Шанс на миллион" — легкие, искрометные комедии. "Восемь любящих женщин" — иронический детектив с неожиданным финалом.

Спектакль "Необыкновенная история" — проект Дома культуры "Дружбы" "Семьи — семьям", посвященный Году семьи в России. В постановке задействованы семьи поселка Алексеевка и участники творческой группы "Автограф".

Еще один спектакль, "Май. Цветы", был поставлен к 83-й годовщине со дня начала Великой Отечественной войны по мотивам произведений Бориса Васильева. Постановка стала ярким примером того, как "Автограф" умеет работать с классикой и раскрыла актеров в новом, драматическом амплуа.

"Это был сложный и волнительный опыт. Нам предстояло не просто сыграть свою роль, а прожить ее, прочувствовать, понять своих героев. Это очень сильные эмоции и большая ответственность, — поделился актер творческой группы "Автограф" Павел Шишаев. — То, все получилось, мы поняли в финале спектакля, когда зал аплодировал стоя. На глазах у зрителей были слезы, а в отзывах — благодарность за глубокую, эмоциональную историю о войне и о судьбах людей в военные годы. Такую работу нужно продолжать".

И она непременно продолжится! В Год защитника Отечества "Автограф" планирует уделять особое внимание патриотической тематике. Идёт работа над масштабным проектом — мюзиклом, приуроченным к 175-летию Самарской области. Планируются новые гастроли, конкурсы, благотворительные проекты, спектакли.

Один из них — "Время еще есть". Премьера спектакля состоялась 21 марта. Это постановка на острую, социальную, антинаркотическую тематику.

Новые горизонты

Коллектив уже завоевал признание театральных экспертов. В копилке достижений — дипломы международного фестиваля-конкурса "Капля славы", московского конкурса искусств "Музыкальный бриз", международного творческого конкурса-фестиваля "Ты — лучший", Всероссийского конкурса творчества "Звезда Отчизны" и многих других. Но самой важной наградой для артистов остаются внимание и интерес театральной публики. Все, что происходит на сцене и за кулисами, адресовано благодарному зрителю!

"Мы хотим делать спектакли, которые будут интересны людям любого возраста, — делится Ева Данилова-Мартынова. — Приятно слышать аплодисменты, а еще приятнее, когда "Автограф" вдохновляет наших зрителей. Такие случаи уже происходили: жители поселка смотрели наши спектакли, а и затем приходили на пробы и получали свою первую роль. Мы поддерживаем новичков, помогаем им раскрыть творческий потенциал. Многие говорят, что игра в театре изменила их жизнь, помогла иначе взглянуть на мир. Я считаю, что это одна из моих главных задач".

Творческое взаимодействие сохраняется и между двумя театральными коллективами Дома культуры "Дружба". В постановках могут участвовать и взрослые, и совсем юные актёры. Например, Даниил Тельнов, участник детской студии "Мое вдохновение", успешно сыграл роли в спектаклях "Платье тебе к лицу" и "Лучше не придумаешь, или Шанс на миллион". В новогодней премьере дебютировал и другой участник детской студии — Андрей Сливчиков.

Режиссер убеждена, что такие проекты, объединяющие поколения, имеют большое будущее: "Возраст не имеет значения. Важно, чтобы человек искренне любил театр и жил на сцене. Только тогда зритель будет ждать каждую премьеру и верить актёрам всем сердцем".

Галина Валентиновна Козлова, руководитель Дома культуры "Дружба": "За три года наш проект не просто вырос — он вышел на принципиально новый уровень. Растет мастерство актеров и состав нашей творческой команды. Музыкальное и художественное оформление стало более выразительным, а сценография — продуманной. Постепенно мы обновили костюмы, реквизит и декорации. У нас есть много интересных идей — будем искать возможности, чтобы каждую из них воплотить в жизнь"!