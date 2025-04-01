Три университета Самарской области стали победителями Грантового конкурса "Движение Первых"

Экспертная комиссия определила проекты-победители из 79 регионов России. Общая сумма поддержки составляет 1,4 млрд рублей.

В Самарской области победителями стали:

Поволжский государственный университет сервиса с проектным интенсивом "Арт-туризм: маршруты памяти";

Приволжский государственный университет путей сообщения с проектом "Детская академия транспорта";

Самарский государственный социально-педагогический университет с просветительским марафоном для младших школьников "Экологические сказки Самарушки".

Министр науки и высшего образования Марк Шлеенков отметил: "Грантовый конкурс Движения Первых — это замечательная инициатива, которая даёт возможность молодым людям реализовать свои идеи и проекты. Особенно важно, что эти проекты направлены на развитие общества и отражают такие ценности, как патриотизм, историческая память, взаимопомощь и уважение".

На конкурс поступило более 5,5 тыс. заявок из всех регионов России. Победителями стали 513 проектов из 79 субъектов, представленные школами, учреждениями среднего профессионального образования, дополнительного образования, вузами и другими организациями.

Самым популярным направлением стало "Патриотизм и историческая память". Большое количество инициатив было посвящено Году Защитника Отечества и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Каждая инициатива должна отражать ценности "Движения Первых": взаимопомощь и взаимоуважение, единство народов России, историческая память, добро и справедливость, мечта, созидательный труд, жизнь и достоинство, патриотизм, дружба, служение Отечеству, крепкая семья.