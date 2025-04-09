Самарская область станет площадкой проведения финалов олимпиады "Я - профессионал"

В Самарской области состоятся очные финалы заключительного этапа олимпиады "Я - профессионал" по направлениям "Материаловедение и технологии материалов", "Строительство" и "Электроника, радиотехника и системы связи". Всероссийская олимпиада студентов "Я - профессионал" - проект президентской платформы "Россия - страна возможностей" - объединяет самых талантливых студентов и делает профессионализм ценностью. Реализуется при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ.

Состязания пройдут в середине месяца: 12 апреля состоится финал по "Электронике, радиотехнике и системам связи", а финалисты направлений "Материаловедение и технологии материалов" и "Строительство" смогут решить прикладные задачи 13 апреля.

"Олимпиада "Я - профессионал" традиционно становится импульсом для молодых людей, которые готовы решать серьезные индустриальные задачи, обмениваться идеями и создавать будущее российской науки и промышленности. Заключительный этап соревнований - последний рывок, где нужно максимально собраться, показать свои профильные знания и навыки. Уверен, 327 студентов из 12 университетов Самарской области справятся с этой задачей и продемонстрируют высокий уровень подготовки, в том числе, к началу своего карьерного пути", - отметил первый заместитель генерального директора президентской платформы "Россия - страна возможностей" Геннадий Гурьянов.

Финалы проходят в разных городах страны, каждый участник может выбрать удобную площадку, открыть для себя новый регион и пополнить список профессиональных связей активными студентами со всей России.

"Заключительный этап - это важный рубеж: наши участники могут не только показать себя, проверить уровень подготовки к работе на реальном производстве, но и найти тех, с кем они продолжат свой профессиональный путь. В стенах ведущих российских университетов на несколько дней объединяются молодые люди, которые широко мыслят, ищут новые возможности и уверенно шагают в будущее. В Самарской области таким "местом силы" станет Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П.Королева", - сообщила Валерия Касамара, руководитель Всероссийской олимпиады студентов "Я - профессионал".

Заключительный этап олимпиады завершится в апреле. Для дипломантов проекта предусмотрены широкие возможности профессионального и личностного развития: студенты смогут воспользоваться льготами при поступлении на следующую ступень образования, а медалисты получат денежные премии до 300 тысяч рублей.