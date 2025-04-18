Тренды рынка услуг в Самаре: цифровизация и рост потенциала онлайн-платформ

В Казани 17 апреля на конференции Авито Услуг эксперты обсудили тренды регионального рынка услуг и перспективы его развития.

Рынок услуг продолжает стремительно развиваться. На сегодняшний день его объем составляет 9,5% ВВП страны, что эквивалентно 19,2 трлн рублей. Ожидается, что доля онлайн-сервисов вырастет с 29% до 34% к 2029 году. По данным аналитического агентства ORO, в сфере услуг занято 18 миллионов человек, а каждую минуту совершается 6500 заказов. Эти цифры свидетельствуют о значительных перспективах для развития бизнеса, как для крупных компаний, так и для малых и средних предприятий.

Рынок услуг в Самаре: спрос опережает предложение

По словам директора направления Авито Услуги Александра Куроптева, по итогам марта 2025 г. в Самаре зафиксирован рост интереса к услугам: общий спрос увеличился на 15% по сравнению с предыдущим месяцем, тогда как предложение выросло на 8%. Это указывает на сохраняющийся дисбаланс и открывает потенциал для выхода новых исполнителей.

Одним из лидеров по темпам роста стали направления цифрового маркетинга: спрос на SEO и контекстную рекламу увеличился на 264%. Среди традиционно востребованных направлений сохраняют позиции услуги в сфере сада и благоустройства (+229%) строительства (+43%). Спрос на изоляцию и утепление вырос на 41%, а на кровельные работы — на 96%.

Рост спроса на парикмахерские услуги (+30%) и стабильно высокая популярность других бьюти-услуг свидетельствуют о возрастающем интересе жителей региона к поиску повседневных услуг в онлайн-формате. Наряду с этим укрепляются позиции делового сегмента — востребованность юридических, бухгалтерских и консультационных услуг остаётся высокой как среди малого бизнеса, так и среди частных клиентов.

Ключевые тренды федерального рынка услуг

Рынок услуг в России переживает этап трансформации под влиянием цифровизации, изменения потребительского поведения и технологического развития. На фоне консолидации после ухода международных игроков усиливается роль отечественных экосистем, которые активно интегрируют нишевые сервисы и формируют новые цифровые каналы для бизнеса. Онлайн-платформы сегодня — это не только инфраструктура доступа к услугам, но и точка входа в предпринимательство, особенно для малого бизнеса и исполнителей из регионов.

По данным Авито Услуг, одновременно усиливаются процессы персонализации: всё чаще используются инструменты анализа данных и искусственного интеллекта, позволяющие подстраивать предложения под индивидуальные потребности пользователей.

Рынок труда также меняется. Рост удаленной занятости и фриланса стал ответом на сохраняющийся дефицит кадров и низкий уровень безработицы. Эти формы занятости становятся стабильной частью экономики услуг, предлагая гибкие форматы как для специалистов, так и для заказчиков.

Дополнительным драйвером изменений становится смена поколений: молодые пользователи демонстрируют высокий уровень доверия к цифровым платформам, что формирует устойчивый спрос на современные, технологичные и прозрачные форматы взаимодействия между клиентом и исполнителем.

"Мы фиксируем стабильный рост спроса на услуги, который в некоторых категориях все еще превышает предложение. Это дает малому и среднему бизнесу шанс занять свою нишу и выйти на новую аудиторию. Онлайн-платформы, такие как Авито Услуги, становятся важным каналом для развития своего дела, предоставляя доступ к более чем 34 млн пользователей каждый месяц. Кроме доступа к широкой аудитории, мы также предоставляем аналитические инструменты, которые помогают предпринимателям масштабировать бизнес в нужном направлении: расширять линейку услуг или выходить в новые регионы и оптимизировать бюджет на продвижение. Это особенно актуально в условиях высокой конкуренции и быстро меняющейся рыночной конъюнктуры", — отметил Куроптев.