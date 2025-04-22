В Богатовском районе поймали пьяного мотоциклиста без прав

Правоохранители возбудили уголовное дело в отношении жителя Богатовского района, управлявшего мотоциклом в нетрезвом виде, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
Инспекторы ДПС задержали в одном из сел Богатовского района мотоцикл "Урал", на котором не было номеров. Транспортом управлял водитель, от которого пахло спиртного. Проходить медосвидетельствование тот отказался. Мужчину задержали и доставили в отделении.
Там выяснилось, что 37-летний задержанный никогда не учился в автошколе и не получал водительского удостоверения. В январе он уже подвергался административному наказанию и был арестован на 10 суток за управление транспортом в состоянии опьянения.
На этот раз в отношении селянина возбудили уголовное дело по статье "Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию".
Последние комментарии
Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы