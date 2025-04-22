В Богатовском районе поймали пьяного мотоциклиста без прав

Правоохранители возбудили уголовное дело в отношении жителя Богатовского района, управлявшего мотоциклом в нетрезвом виде, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Инспекторы ДПС задержали в одном из сел Богатовского района мотоцикл "Урал", на котором не было номеров. Транспортом управлял водитель, от которого пахло спиртного. Проходить медосвидетельствование тот отказался. Мужчину задержали и доставили в отделении.

Там выяснилось, что 37-летний задержанный никогда не учился в автошколе и не получал водительского удостоверения. В январе он уже подвергался административному наказанию и был арестован на 10 суток за управление транспортом в состоянии опьянения.

На этот раз в отношении селянина возбудили уголовное дело по статье "Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию".