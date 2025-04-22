16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Поселок на берегу озера Гатное хотят отдать под комплексную застройку Авито научил нейросеть помогать автодилерам в общении с клиентами Жители Самарской области чаще всего читают детективы Дарьи Донцовой и рассказы Антона Чехова "Важно увязать застройку с транспортом": реформу КРТ назвали новым шансом на развитие Безымянки Автомобили JETOUR с увеличенной скидкой на лизинг в CARCADE

Экономика и бизнес

Авито научил нейросеть помогать автодилерам в общении с клиентами

САМАРА. 22 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 16
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Авито Авто представил новое технологическое решение, ориентированное на помощь автодилерам в общении с покупателями. Технология, на основе большой языковой модели A-Vibe, анализирует данные из разговоров продавцов автомобилей с потенциальными покупателями и позволяет увеличивать продажи, принося до 30% готовых к покупке клиентов. Новые возможности доступны бесплатно и без ограничений с согласия дилеров в Автохабе — сервисе для автоматизации авто-бизнеса.

Фото: предоставлено Авито

По статистике Авито Авто, дилеры теряют до 34% потенциальных сделок из-за ошибок менеджеров в общении с клиентами. Новая технология определяет уровень заинтересованности клиентов и подсказывает дилерам, как улучшить качество обслуживания.

Нейросеть анализирует состоявшиеся звонки, выявляет моменты, когда клиент проявлял готовность к покупке, и рекомендует менеджерам оптимальный способ вернуться к нему с персональным предложением. Она не только фиксирует упущенные возможности, но и дает конкретные рекомендации по исправлению просчетов, помогая доводить переговоры до успешного завершения и улучшать процессы коммуникаций с клиентами. Благодаря технологии покупатели получат более персонализированный сервис и индивидуальные предложения.

Пилотное тестирование технологии показало рост повторных контактов с клиентами, готовыми к покупке, на 16% и увеличение количества заключённых сделок на 5,6%.

Как работает технология анализа коммуникаций

В основе решения Авито Авто — собственная большая языковая модель A-Vibe, адаптированная для решения задач автомобильного рынка. Модель обучалась на специализированном датасете, включающем автомобильные термины и обезличенные расшифровки настоящих разговоров с клиентами, что позволяет ей точно понимать естественную речь и контекст разговоров.

Технология работает в несколько этапов:

Автоматическая транскрибация — после окончания разговора аудио-запись автоматически расшифровывается в текст.

Глубинный анализ текста — модель оценивает:

  • интонацию, ключевые фразы и маркеры заинтересованности клиента,
  • выполнение менеджером обязательных пунктов чек-листа (например, предложение встречи, тест-драйва или фиксация следующего шага — всего модель может оценивать несколько десятков пунктов)

Определение готовности клиента — нейросеть ранжирует диалоги, выделяя самых заинтересованных клиентов, к которым менеджеру стоит вернуться быстрее всего.

Формирование рекомендаций — модель подскажет:

  • какие моменты были упущены,
  • на чем сделать акцент в следующий раз,
  • как повысить вероятность сделки.

Данные диалогов обрабатываются системой обезличенно и остаются в защищенном контуре компании. A-Vibe позволяет не просто фиксировать ошибки, а давать менеджерам конкретные инструменты для улучшения результатов.

"Модель формирует детальный отчет всего за 30 секунд — это в 10 раз быстрее, чем в среднем занимает ручной анализ звонка. При этом точность такого нейро-анализа достигает 95%, человек зачастую допускает в несколько раз больше ошибок. Дилеры могут проверить качество работы модели: часть звонков отбирается на проверку вручную, что позволяет обучать систему на новых примерах и повысить ее качество. Первые возможности уже доступны всем дилерам на площадке, а до конца полугодия они получат дополнительные комплексные инструменты анализа, включая общую статистику по дилерскому центру и детальные показатели по каждому менеджеру. Система позволит выявлять проблемные зоны в обслуживании клиентов и сравнивать эффективность работы с конкурентами", — комментирует Артур Щеглов, технический директор Авито Авто.

ТЭК&Химия №11

АПК&Пищепром №27

Машиностроение №1

Гид потребителя

Последние комментарии

Аркадий Галицын 16 апреля 2025 11:52 "По площадке на ГПЗ-4 есть вопросы": советник губернатора - о строительстве небоскребов в Самаре

Чем ближе к центру, тем меньше нагрузки на дороги, т.к. меньше плечо. Там до центра даже пешком не далеко. А из города-сада точно через весь город ездить, перегружать инфраструктуру. Да и кому там нужно будет дорогое жильё. Место самое удачное для Сити.

Аркадий Галицын 11 апреля 2025 12:16 В Самаре собираются ограничить высотную застройку

Кому-то больше заняться нечем, кроме как вредительством застройщикам. К нам итак никто не идёт особо.

Аркадий Галицын 29 марта 2025 03:08 Метро или скоростной трамвай: какой вид транспорта нужно развивать в Самаре

Развивать всё, что можно, но приоритет конечно же метро Лучше него ничего не придумали ещё. Пока нет метро, временно и трамвай поможет

MAX X 19 марта 2025 07:15 Мэрия Самары: реконструированный участок дороги по ул. 22 Партсъезда откроют в мае

Какого года?

Old Cat 18 марта 2025 13:29 По городу и до аэропорта: в Самаре предложили пустить скоростной общественный транспорт

Рассказывают про метро, строительство которого опять заморожено.

Фото на сайте

Завершена проходка левого перегонного тоннеля к станции "Театральная"

Завершена проходка левого перегонного тоннеля к станции "Театральная"

В Самаре прошла ИТ-конференция "Импульс Т1"

В Самаре прошла ИТ-конференция "Импульс Т1"

В Самарской области прошел осенний День поля

В Самарской области прошел осенний День поля

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4