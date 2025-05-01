Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с праздником Весны и Труда

Губернатор Самарской Вячеслав Федорищев поздравил жителей региона с праздником Весны и Труда.

"Уважаемые жители Самарской области! Поздравляю вас с Праздником Весны и Труда!

Этот государственный праздник, несущий в себе весеннее обновление и мощный заряд оптимизма, традиционно один из самых любимых в нашей стране. Первомай олицетворяет солидарность трудящихся, объединенных общим стремлением к созидательному труду, миру и согласию.

Сегодня вопросы занятости, повышения производительности труда, защиты прав трудовых коллективов имеют принципиально важное значение для укрепления экономики, создания базовых условий для победы в специальной военной операции. Только крепкий, надежный тыл позволит нам решить задачи обеспечения безопасности наших граждан и Российского государства в целом, достичь национальных целей развития России, поставленных президентом РФ В.В.Путиным. Поэтому руководство страны, региональное правительство принимают комплексные меры для улучшения ситуации на рынке труда, решения кадровых проблем.

По итогам прошлого года в нашем регионе фиксируется минимальная безработица. Вместе с тем, мы стремимся к тому, чтобы занятость коррелировала с потребностями завтрашнего дня. Решить проблему ограниченности трудовых ресурсов призван новый национальный проект "Кадры", который запущен с 2025 г. по решению главы государства, проект Агентства стратегических инициатив "Время жить в России", целенаправленная кадровая политика, главным критерием которой является эффективность подготовки специалистов вузами и ссузами в соответствии с запросами экономики региона.

Особое внимание, самое теплое, сердечное отношение - к ветеранам войны и труженикам тыла, благодаря которым наш народ смог выстоять в смертельной схватке с фашизмом и добыть Великую Победу, 80-летие которой мы будем всенародно отмечать 9 мая.

Не сомневаюсь, что, сберегая священную память о бессмертном подвиге старшего поколения, сохраняя преемственность ратных и трудовых традиций, любовь к Родине, мы обязательно победим и в новых исторических условиях.

От всей души желаю вам, дорогие друзья, счастья, благополучия, праздничного настроения и успехов в созидательном труде на благо Отечества!" - говорится в сообщении.