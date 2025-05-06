В Тольятти "закладчика" задержали на месте преступления

На бульваре Туполева в Автозаводском районе Тольятти полиция задержала 40-летнего мужчину, у которого при себе был сверток с наркотическим веществом N-метилэфедрон массой 0,41 грамм (значительный размер), передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Ранее не судимый тольяттинец пояснил, что купил наркотики в интернете, чтобы продать с помощью "тайников — закладок" на территории города.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на незаконный сбыт наркотических средств".

По ходатайству органа следствия судом подозреваемому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.