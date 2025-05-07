В Тольятти пожилой водитель сбил 8-летнюю девочку и скрылся, но его разыскали

Во вторник, 6 мая, в Комсомольском районе Тольятти 61-летний водитель LADA Vesta в "жилой зоне" в районе дома № 31 по ул. Железнодорожной сбил 8-летнюю девочку. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
После этого водитель скрылся с места ДТП, однако в полиции отметили, что позже его удалось разыскать.
Ребенку назначили амбулаторное лечение.
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Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы