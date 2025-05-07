В Тольятти пожилой водитель сбил 8-летнюю девочку и скрылся, но его разыскали

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Во вторник, 6 мая, в Комсомольском районе Тольятти 61-летний водитель LADA Vesta в "жилой зоне" в районе дома № 31 по ул. Железнодорожной сбил 8-летнюю девочку. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.