Народный фронт предлагает присоединиться к проекту "Все для Победы!"

Проект Народного фронта "Все для Победы!" направлен на поддержку военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции, а также мирных жителей Луганской и Донецкой народных республик, Херсонской, Запорожской, Курской и Белгородской областей.

В рамках проекта по всей стране открыты пункты приема помощи, работает телефон "горячей линии" и сайт "Все для Победы!", на котором размещена информация о порядке перечисления денег, необходимой помощи, конкретных потребностях военнослужащих на передовой и населения на освобожденных территориях.

Региональное отделение Народного фронта в Самарской области проводит сбор пожертвований для закупки необходимого оборудования на фронт, организации выездов по доставке гуманитарной помощи, оказывает консультации семьям военнослужащих — участников СВО, содействует в получении медицинской помощи участникам СВО, проходящим лечение и реабилитацию в Самарской области, а также организует ряд других мероприятий.

Каждый житель региона может оказать посильную помощь бойцам из Самарской области, выполняющим боевые задачи, а также поддержать мирных жителей прифронтовых территорий, пострадавших от действий врага.

Присоединиться к сбору "Все для Победы!" можно по ссылке. Пункт сбора: город Самара, ул. Ленинская, 202. Телефон: 242-01-42.