Народный фронт предлагает присоединиться к проекту "Все для Победы!"

Проект Народного фронта "Все для Победы!" направлен на поддержку военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции, а также мирных жителей Луганской и Донецкой народных республик, Херсонской, Запорожской, Курской и Белгородской областей.
В рамках проекта по всей стране открыты пункты приема помощи, работает телефон "горячей линии" и сайт "Все для Победы!", на котором размещена информация о порядке перечисления денег, необходимой помощи, конкретных потребностях военнослужащих на передовой и населения на освобожденных территориях.
Региональное отделение Народного фронта в Самарской области проводит сбор пожертвований для закупки необходимого оборудования на фронт, организации выездов по доставке гуманитарной помощи, оказывает консультации семьям военнослужащих — участников СВО, содействует в получении медицинской помощи участникам СВО, проходящим лечение и реабилитацию в Самарской области, а также организует ряд других мероприятий.
Каждый житель региона может оказать посильную помощь бойцам из Самарской области, выполняющим боевые задачи, а также поддержать мирных жителей прифронтовых территорий, пострадавших от действий врага.
Присоединиться к сбору "Все для Победы!" можно по ссылке. Пункт сбора: город Самара, ул. Ленинская, 202. Телефон: 242-01-42.
Последние комментарии
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?
У родителей нет информации ввели ли карантин в школе или нет, завтра 3 урока. И сегодня тоже уроки были, вот всё что мы знаем. Кто-то кого-то обманывает.
Готовьте карманы, самарцы...
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???