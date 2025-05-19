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Образование Общество

На площадке "Транспорта будущего" пройдет семинар по квантовым технологиям

ТОЛЬЯТТИ. 19 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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23 мая в Инженерном училище НПЦ "БАС Самара" состоится семинар "Квантовый компьютер: жизнь и смерть волновой функции". Спикером выступит Алексей Семихатов, главный научный сотрудник Физического института РАН и автор просветительских лекций по физике и математике, которые набирают миллионные просмотры.

"Eсли вы хоть чуточку интересуетесь инновациями и физикой, то нам будет что обсудить", — отметили организаторы.

Спикеры семинара ответят на следующие вопросы:

  • Что такое квантовый компьютер? Как это устройство управляет состояниями отдельных квантовых систем?
  • За счет чего оно позволяет получать ответы на вопросы, которые неразрешимы с помощью обычных компьютеров?
  • Действительно ли квантовые компьютеры работают одновременно в нескольких вселенных?
  • И что мы найдем с их помощью на самом фундаментальном уровне квантовой реальности?

Зарегистрироваться на семинар можно по ссылке.

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