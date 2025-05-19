На площадке "Транспорта будущего" пройдет семинар по квантовым технологиям

23 мая в Инженерном училище НПЦ "БАС Самара" состоится семинар "Квантовый компьютер: жизнь и смерть волновой функции". Спикером выступит Алексей Семихатов, главный научный сотрудник Физического института РАН и автор просветительских лекций по физике и математике, которые набирают миллионные просмотры.
"Eсли вы хоть чуточку интересуетесь инновациями и физикой, то нам будет что обсудить", — отметили организаторы.
Спикеры семинара ответят на следующие вопросы:
- Что такое квантовый компьютер? Как это устройство управляет состояниями отдельных квантовых систем?
- За счет чего оно позволяет получать ответы на вопросы, которые неразрешимы с помощью обычных компьютеров?
- Действительно ли квантовые компьютеры работают одновременно в нескольких вселенных?
- И что мы найдем с их помощью на самом фундаментальном уровне квантовой реальности?
Зарегистрироваться на семинар можно по ссылке.
Последние комментарии
В области талантливых ребят достаточно много, такие мероприятия нужно поставить на поток.
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения