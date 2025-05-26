Пенсионерка из Самарской области стала жертвой мошенников, а потом примкнула к ним

В Тольятти 77-летняя женщина стала подозреваемой по делу о телефонном мошенничестве. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Жертвой злоумышленников стала 86-летняя местная жительница. Ей позвонили неизвестные и убедили, что мошенники хотят оформить на потерпевшую кредит, а для защиты деньги нужно перевести на специальный счет "для цифровой проверки". Однако пенсионерка была не в состоянии выходить из дома. В итоге к ней приехала посредница звонивших, 77-летняя женщина, и забрала 1,2 млн рублей.

Посредницу быстро нашли. Она рассказала, что ранее сама стала жертвой обмана. По аналогичной схеме у нее выманили 470 тыс. рублей. После этого неизвестные предложили ей сотрудничать со "спецслужбами" - помочь таким же обманутым людям. Пенсионерка согласилась, забрала деньги у пожилой тольяттинки и через банкомат перевела их мошенникам.

Теперь в отношении "помощницы" лжеправоохранителей возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное группой лиц в особо крупном размере"). По аналогичному уголовному делу 77-летняя пенсионерка проходит в качестве пострадавшей.