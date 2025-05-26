Внимание, мошенники: жители Самарской области стали получать сообщения якобы от имени Роскомнадзора

Жители Самарской области стали получать сообщения якобы от имени Роскомнадзора.

Ведомство предупреждает: сотрудники Роскомнадзора не рассылают сообщения и не звонят гражданам. Будьте бдительны!

"Разъединили Ваш входящий вызов с подозрением на мошенничество! Если Вам поступал звонок, в котором запрашивали персональные данные, перезвоните по телефону горячей линии 8 (495) ***--. С уважением, Роскомнадзор!".

Если вам поступают подозрительные звонки или сообщения от неизвестных, не следуйте их указаниям!

Пользуйтесь официальными источниками: Сайт Роскомнадзора: rkn.gov.ru. Телефон горячей линии: +7 (495) 198-65-01