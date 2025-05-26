На производственной площадке СамГМУ начнут выпускать новую разработку ГНЦДК Минздрава России

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На базе Центра серийного производства СамГМУ планируется выпуск инновационного медицинского изделия — кабины для фототерапии дерматозов и Т-клеточных лимфом кожи. Это разработка Государственного научного центра дерматовенерологии и косметологии Минздрава России (ГНЦДК).