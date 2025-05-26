На производственной площадке СамГМУ начнут выпускать новую разработку ГНЦДК Минздрава России

На базе Центра серийного производства СамГМУ планируется выпуск инновационного медицинского изделия — кабины для фототерапии дерматозов и Т-клеточных лимфом кожи. Это разработка Государственного научного центра дерматовенерологии и косметологии Минздрава России (ГНЦДК).
Сейчас изделие проходит клинические испытания. Государственная регистрация запланирована на конец 2025 — начало 2026 года.
Организация производства обсуждалась на выездном рабочем совещании в СамГМУ по поручению министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко. Выпуск будет организован на базе второй очереди Центра серийного производства.
Последние комментарии
В области талантливых ребят достаточно много, такие мероприятия нужно поставить на поток.
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения