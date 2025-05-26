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Образование Общество

На производственной площадке СамГМУ начнут выпускать новую разработку ГНЦДК Минздрава России

САМАРА. 26 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На базе Центра серийного производства СамГМУ планируется выпуск инновационного медицинского изделия — кабины для фототерапии дерматозов и Т-клеточных лимфом кожи. Это разработка Государственного научного центра дерматовенерологии и косметологии Минздрава России (ГНЦДК).

Сейчас изделие проходит клинические испытания. Государственная регистрация запланирована на конец 2025 — начало 2026 года.

Организация производства обсуждалась на выездном рабочем совещании в СамГМУ по поручению министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко. Выпуск будет организован на базе второй очереди Центра серийного производства.

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