В Тольятти нетрезвая женщина нанесла ножевые ранения сожителю во время застолья

В одну из больниц Тольятти был доставлен 61-летний мужчина с ножевыми ранениями. Полицейским он пояснил, что травмы получил от сожительницы в ходе застолья.
Согласно заключению эксперта, здоровью потерпевшего причинен тяжкий вред.
В полицейском участке женщина полностью признала свою вину в содеянном и пояснила, что во время распития спиртных напитков с сожителем в какой-то момент между ними произошел конфликт. И она нанесла мужчине несколько ударов кухонным ножом в область брюшной полости.
Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Автозаводского района, Следственного управления У МВД России по городу Тольятти в отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).
Последние комментарии
Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы