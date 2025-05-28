В Тольятти нетрезвая женщина нанесла ножевые ранения сожителю во время застолья

В одну из больниц Тольятти был доставлен 61-летний мужчина с ножевыми ранениями. Полицейским он пояснил, что травмы получил от сожительницы в ходе застолья.

Согласно заключению эксперта, здоровью потерпевшего причинен тяжкий вред.

В полицейском участке женщина полностью признала свою вину в содеянном и пояснила, что во время распития спиртных напитков с сожителем в какой-то момент между ними произошел конфликт. И она нанесла мужчине несколько ударов кухонным ножом в область брюшной полости.

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Автозаводского района, Следственного управления У МВД России по городу Тольятти в отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).