В Самаре подвели итоги совместной работы образовательных учреждений региона и "Т Плюс"

В Самаре состоялась встреча, посвященная обсуждению вопросов подготовки кадров для энергетической отрасли и развития сотрудничества между образовательными организациями и ПАО "Т Плюс".

В мероприятии приняли участие представители министерства образования Самарской области, Регионального центра трудовых ресурсов, руководители колледжей и техникумов региона и представители ПАО "Т Плюс".

На встрече были рассмотрены итоги внедрения образовательных программ для энергетической сферы, таких как дуальное и целевое обучение, а также стажировки студентов и преподавателей. Особое внимание было уделено успешным кейсам трудоустройства выпускников в компании группы "Т Плюс".

В рамках встречи подтверждена эффективность партнерства между образовательными организациями и компанией в подготовке высококвалифицированных специалистов, отмечен рост интереса студентов к программам, разработанным совместно с "Т Плюс". Участники обозначили новые направления сотрудничества, включая развитие цифровых компетенций и внедрение современных технологий в образовательный процесс.

Представители ПАО "Т Плюс" подчеркнули важность взаимодействия с колледжами и техникумами: "Сотрудничество между образовательными организациями и бизнесом — ключевой фактор в подготовке востребованных специалистов. Мы заинтересованы в том, чтобы выпускники приходили на предприятия с необходимыми знаниями и навыками".