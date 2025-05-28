В Самаре подвели итоги совместной работы образовательных учреждений региона и "Т Плюс"

В Самаре состоялась встреча, посвященная обсуждению вопросов подготовки кадров для энергетической отрасли и развития сотрудничества между образовательными организациями и ПАО "Т Плюс".
В мероприятии приняли участие представители министерства образования Самарской области, Регионального центра трудовых ресурсов, руководители колледжей и техникумов региона и представители ПАО "Т Плюс".
На встрече были рассмотрены итоги внедрения образовательных программ для энергетической сферы, таких как дуальное и целевое обучение, а также стажировки студентов и преподавателей. Особое внимание было уделено успешным кейсам трудоустройства выпускников в компании группы "Т Плюс".
В рамках встречи подтверждена эффективность партнерства между образовательными организациями и компанией в подготовке высококвалифицированных специалистов, отмечен рост интереса студентов к программам, разработанным совместно с "Т Плюс". Участники обозначили новые направления сотрудничества, включая развитие цифровых компетенций и внедрение современных технологий в образовательный процесс.
Представители ПАО "Т Плюс" подчеркнули важность взаимодействия с колледжами и техникумами: "Сотрудничество между образовательными организациями и бизнесом — ключевой фактор в подготовке востребованных специалистов. Мы заинтересованы в том, чтобы выпускники приходили на предприятия с необходимыми знаниями и навыками".
Последние комментарии
В области талантливых ребят достаточно много, такие мероприятия нужно поставить на поток.
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения