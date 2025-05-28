СК ищет пострадавших от действий риелторов

Сотрудники тольяттинского Автозаводского райотдела СУ СКР по Самарской области возбудили уголовное дело в отношении руководителя и сотрудников риелторского агентства. Их обвиняют по п. "в" ч. 2 ст. 179 УК РФ (принуждение к совершению сделки, совершенное организованной группой).

"Обвинение предъявлено директору риелторского агентства, ее супругу, возглавлявшему агентство до 2024 года, их сыну — сотруднику агентства и главному бухгалтеру. Также в отношении бывшего и действующего директоров агентства возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества)", — рассказали в СУ СКР по Самарской области.

По версии следствия, более 30 лет назад супруги создали преступное сообщество. В состав входили сотрудники риелторского агентства и другие люди. Члены сообщества принуждали собственников долей в квартирах продавать им имущество по минимальной стоимости. При этом в квартиры заселяли людей, которые вели аморальный образ жизни.

Руководители агентства и главбух арестованы.

"Сын супругов, подозреваемых в создании преступного сообщества, дал признательные показания и находится под домашним арестом. Остальные обвиняемые вину свою в совершении преступлений не признают", — уточнили в СУ СКР по Самарской области.

Сейчас расследование продолжается. Правоохранители просят всех, кто что-то знает о противоправной деятельности подозреваемых., а также пострадавших, обращаться по круглосуточному номеру телефону: 8(846) 300-7-114.

По данным источников, речь идет про ООО Фирма "Лэнд Недвижимость". По информации ИАС Seldon.Basis, ее руководителем является Ольга Бетра, а владельцем — Владимир Бетра.