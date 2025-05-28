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Преступления Происшествия

СК ищет пострадавших от действий риелторов

САМАРА. 28 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сотрудники тольяттинского Автозаводского райотдела СУ СКР по Самарской области возбудили уголовное дело в отношении руководителя и сотрудников риелторского агентства. Их обвиняют по п. "в" ч. 2 ст. 179 УК РФ (принуждение к совершению сделки, совершенное организованной группой).

"Обвинение предъявлено директору риелторского агентства, ее супругу, возглавлявшему агентство до 2024 года, их сыну — сотруднику агентства и главному бухгалтеру. Также в отношении бывшего и действующего директоров агентства возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества)", — рассказали в СУ СКР по Самарской области.

По версии следствия, более 30 лет назад супруги создали преступное сообщество. В состав входили сотрудники риелторского агентства и другие люди. Члены сообщества принуждали собственников долей в квартирах продавать им имущество по минимальной стоимости. При этом в квартиры заселяли людей, которые вели аморальный образ жизни.

Руководители агентства и главбух арестованы. 

"Сын супругов, подозреваемых в создании преступного сообщества, дал признательные показания и находится под домашним арестом. Остальные обвиняемые вину свою в совершении преступлений не признают", — уточнили в СУ СКР по Самарской области.

Сейчас расследование продолжается. Правоохранители просят всех, кто что-то знает о противоправной деятельности подозреваемых., а также пострадавших, обращаться по круглосуточному номеру телефону: 8(846) 300-7-114.

По данным источников, речь идет про ООО Фирма "Лэнд Недвижимость". По информации ИАС Seldon.Basis, ее руководителем является Ольга Бетра, а владельцем — Владимир Бетра. 

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Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.

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Весёлая семейка🙂

Οлеся Κнязева 10 декабря 2024 09:52 Многодетная мать из Самары продала право на отцовство пяти мигрантам

Чтобы эту мразь черти в аду драли

Brad Richardson 09 декабря 2024 11:13 Силовики задержали экс-главу ОРЧ СБ ГУ МВД России по Самарской области Евгения Мадова

Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.

comings Владимир 06 декабря 2024 13:23 Гендиректора самарской фирмы обвиняют в невыплате зарплат

Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы

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