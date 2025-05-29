В Тольятти задержали подростка, подозреваемого в угоне автомобиля

В Тольятти 14-летнего местного жителя заподозрили в угоне автомобиля, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

За помощью к правоохранителям обратилась 67-летняя женщина, заявившая о пропаже с парковке своего автомобиля Lada Priora.

Изучив улики, сотрудники следственно-оперативной группы предположили, что к хищению автомобиля может быть причастен судимый в прошлом году за аналогичное преступление подросток, проживающий неподалеку.

Располагая информацией о возможных местах нахождения 14-летнего местного жителя, полицейские задержали молодого человека. В присутствии законных представителей его доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В ходе опроса задержанный признал вину в совершении противоправного деяния и пояснил полицейским, что заметил незакрытую дверь автомобиля и решил покататься.

Отделом дознания отдела полиции по Автозаводскому району Управления МВД России по городу Тольятти в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 166 УК РФ "Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения".

Во время оперативных мероприятий оперативники разыскали автомобиль потерпевшей. Транспортное средство возвращено законной владелице.