16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Нефтегорском районе экс-руководителя отделения связи обвиняют в хищении выплат Пенсионерка из Самары перевела мошенникам 3 млн руб. накоплений Самарчанка отдала мошенникам 112 тыс. руб. за замену электросчетчика В Тольятти местный житель за деньги поставил на миграционный учет 17 иностранцев Житель Жигулевска ограбил соседку, свозил знакомую в путешествие и сел на 2 года

Преступления Происшествия

В Нефтегорском районе экс-руководителя отделения связи обвиняют в хищении выплат

НЕФТЕГОРСК. 2 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 70
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Нефтегорском районе экс-руководитель отделения связи обвиняется в хищении денежных средств, предназначенных для выдачи местным жителям, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Следственным отделом МО МВД России "Нефтегорский" завершено предварительное расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 34-летней бывшей работницы одного из отделений связи. Женщина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере).

Полицейские установили, что ранее несудимая местная жительница некоторое время работала в должности начальника отделения связи. Достоверно зная механизм движения денежных средств жителей одного из поселков и имея возможность контролировать поступление, нахождение и выдачу материальных ценностей, она присваивала часть предназначенных к выплате денег. Также полицейские установили, что она похищала некоторые товары, предназначенные для реализации в отделении связи. Со слов обвиняемой, распоряжаясь похищенными деньгами по собственному усмотрению, она планировала впоследствии восполнить недостачу в кассе организации.

Представитель акционерного общества, получив многочисленные жалобы от местных жителей обратился за помощью в полицию.

Согласно полученным от представителя потерпевшего документам, противоправными действиями злоумышленницы организации причинен материальный ущерб в размере свыше 370 тыс. рублей.

В настоящее время подозреваемой вручена копия обвинительного заключения, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Во время предварительного следствия уволенная работодателем женщина возместила ему ущерб в полном объеме.

Гид потребителя

Последние комментарии

Вера Корн 16 февраля 2025 10:14 Стало известно, где могут быть части тел экс-главы Самары Виктора Тархова и его супруги

Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.

Sky_ KoT 06 февраля 2025 05:21 Внучку экс-мэра Самары Виктора Тархова задержали по подозрению в его убийстве

Весёлая семейка🙂

Οлеся Κнязева 10 декабря 2024 09:52 Многодетная мать из Самары продала право на отцовство пяти мигрантам

Чтобы эту мразь черти в аду драли

Brad Richardson 09 декабря 2024 11:13 Силовики задержали экс-главу ОРЧ СБ ГУ МВД России по Самарской области Евгения Мадова

Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.

comings Владимир 06 декабря 2024 13:23 Гендиректора самарской фирмы обвиняют в невыплате зарплат

Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6