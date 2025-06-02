В Нефтегорском районе экс-руководителя отделения связи обвиняют в хищении выплат

В Нефтегорском районе экс-руководитель отделения связи обвиняется в хищении денежных средств, предназначенных для выдачи местным жителям, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Следственным отделом МО МВД России "Нефтегорский" завершено предварительное расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 34-летней бывшей работницы одного из отделений связи. Женщина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере).

Полицейские установили, что ранее несудимая местная жительница некоторое время работала в должности начальника отделения связи. Достоверно зная механизм движения денежных средств жителей одного из поселков и имея возможность контролировать поступление, нахождение и выдачу материальных ценностей, она присваивала часть предназначенных к выплате денег. Также полицейские установили, что она похищала некоторые товары, предназначенные для реализации в отделении связи. Со слов обвиняемой, распоряжаясь похищенными деньгами по собственному усмотрению, она планировала впоследствии восполнить недостачу в кассе организации.

Представитель акционерного общества, получив многочисленные жалобы от местных жителей обратился за помощью в полицию.

Согласно полученным от представителя потерпевшего документам, противоправными действиями злоумышленницы организации причинен материальный ущерб в размере свыше 370 тыс. рублей.

В настоящее время подозреваемой вручена копия обвинительного заключения, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Во время предварительного следствия уволенная работодателем женщина возместила ему ущерб в полном объеме.