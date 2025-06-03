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Школьники из Самарской области стали победителями и призерами заключительного этапа Всероссийской олимпиады

САМАРА. 3 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Всероссийская олимпиада школьников ежегодно проводится по 24 предметам. Это самое масштабное интеллектуальное состязание страны, позволяющее выявлять интеллектуальную одаренность школьников на ранних этапах. В состязаниях традиционно участвуют более 7,9 млн человек, в том числе из Самарской области.

Фото: министерство образования Самарской области

В 2024/25 учебном году участниками олимпиады в регионе стали более 222 тыс. ребят. По числу участий на школьном этапе Самарская область в рейтинге регионов занимает седьмое место среди всех субъектов РФ. 
В заключительном этапе состязания количество участий российских школьников составило 8811, или на 2123 больше по сравнению с предыдущим годом. Возросло и число победителей и призеров финала олимпиады: 674 школьника признаны победителями, 3343 получили дипломы призеров. По итогам участия в заключительном этапе ребят из нашего региона 24 стали призерами и два - победителями.

"В этом году у нас 24 призера по 14 предметам, а Руслан Абдулвалиев из школы №1 ж/д ст. Шентала и Тимур Узбеков из тольяттинского лицея №19 стали победителями: Руслан - по основам безопасности и защиты Родины, Тимур - по биологии. Значимое достижение у учащегося Самарского регионального центра для одаренных детей Ильи Бинкина: он стал дважды призером финала олимпиады по физике и химии. Конечно, мы гордимся всеми победителями и призерами Самарской области, благодарим педагогов и наставников за вклад в высокие достижения наших детей", - комментирует заместитель министра образования Самарской области Инна Окуленко.

В Самарской области реализуются мероприятия, направленные на поддержку и стимулирование победителей и призеров всероссийской олимпиады школьников и международных олимпиад.

Победители и призеры регионального и заключительного этапов всероссийской олимпиады школьников, международных предметных олимпиад поощряются премиями губернатора Самарской области в размере от 4 тыс. до 250 тыс. рублей. Реализуются мероприятия, направленные на дальнейшее личностное и интеллектуальное развитие одаренных школьников.

Для подготовки школьников к успешному выступлению на региональном и заключительном этапах олимпиады с 1 сентября 2023 г. в Самарской области начал работу центр олимпиадной подготовки (ЦОП).

Сведения о победителях и призерах регионального этапа олимпиады вносятся в государственный информационный ресурс о лицах, проявивших выдающиеся способности, что предоставляет школьникам право приоритетного зачисления на образовательные программы в Образовательный центр "Сириус", региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи "Вега", ЦОП.

Победители и призеры всероссийской олимпиады школьников получают не только материальное поощрение и образовательную поддержку, но и преимущество при конкурсных отборах. Достижения на региональном этапе олимпиады учитываются в конкурсных отборах детей на поощрение путевками в Международный детский центр "Артек", Всероссийский детский центр "Океан". Диплом победителя и призера регионального этапа олимпиады учитывается при поступлении в вузы. Призерам и победителям регионального этапа олимпиады при поступлении могут быть начислены до 10 баллов к сумме индивидуальных достижений по соответствующему профилю. Это может стать значительным преимуществом при конкурсном отборе, увеличивая шансы на поступление и обеспечивая лучшие условия обучения.

Дипломы победителей и призеров заключительного этапа олимпиады действуют четыре года и дают право на поступление без вступительных испытаний (по направлениям подготовки, соответствующим профилю олимпиады) в университет по профилю олимпиады при наличии аттестата по итогам окончания средней школы.

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