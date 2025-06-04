Сладкоежка из Тольятти предстанет перед судом за кражу шоколада

В полицию Тольятти обратился представитель сетевого магазина, который сообщил, что неизвестный похитил с прилавка кондитерскую продукцию на 5 тыс. рублей.

Подозреваемый был задержан одним из городских участковых. Полицейский получил ориентировку и и узнал ранее судимого за имущественные преступления безработного 38-летнего жителя многоквартирного дома, проживающего на его административном участке.

В ходе опроса задержанный вину признал, раскаялся и выразил готовность сотрудничать с дознанием. На вопросы полицейских мужчина ответил, что похищенный шоколад съел.

В отношении задержанного по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ, возбуждено уголовное дело.