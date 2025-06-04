Сладкоежка из Тольятти предстанет перед судом за кражу шоколада

В полицию Тольятти обратился представитель сетевого магазина, который сообщил, что неизвестный похитил с прилавка кондитерскую продукцию на 5 тыс. рублей.
Подозреваемый был задержан одним из городских участковых. Полицейский получил ориентировку и и узнал ранее судимого за имущественные преступления безработного 38-летнего жителя многоквартирного дома, проживающего на его административном участке.
В ходе опроса задержанный вину признал, раскаялся и выразил готовность сотрудничать с дознанием. На вопросы полицейских мужчина ответил, что похищенный шоколад съел.
В отношении задержанного по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ, возбуждено уголовное дело.
Последние комментарии
Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы