Код победы: объявлены победители международной ИТ-Олимпиады для школьников

В Нижнем Новгороде завершилась международная ИТ-Олимпиада, в которой приняли участие школьники из 51 зарубежной страны и Российской Федерации. Кульминацией соревнований стал очный финал в формате CTF (Capture The Flag), где сильнейшие команды решали актуальные задачи из мира искусственного интеллекта и информационной безопасности.

В финал вышли команды из Кубы, Таиланда, Индии, Китая, Вьетнама, Мозамбика, Таджикистана, Туркменистана и Шри-Ланки. Компанию зарубежным школьникам составили участники из Москвы, Нижегородской, Иркутской, Свердловской, Оренбургской и Московской областей, Ханты-Мансийского автономного округа, Республики Мордовии и Краснодарского края.

С 30 мая по 3 июня состоялся финальный очный этап Олимпиады на площадке кампуса "Школы 21", в котором финалисты решали 10 заданий в пяти категориях.

Награждение прошло на конференции Цифровая индустрия промышленной России (ЦИПР).

"От всей души хочу поздравить ребят — участников ИТ-Олимпиады. Вы уже сделали огромный шаг — создали платформу и трамплин в собственное будущее. В вашей жизни могут возникать разные ситуации, когда вы будете сомневаться, справитесь ли вы с теми или иными вызовами. Вспоминайте, что вы в своё время приняли решение участвовать в этом конкурсе, прошли все испытания, а ещё и победили! И это будет давать вам силы и уверенность, что вам по плечу любые задачи. Вы — те самые люди, которые будут строить наше совместное будущее. Желаю вам удачи на этом пути, уверенности и жизнестойкости! Помните, что побеждают не те, кто не падает. Побеждают те, кто после каждого падения находит в себе силы подниматься и двигаться вперёд", — сказал Председатель Правления Сбербанка Герман Греф.

Победители Международной ИТ-Олимпиады для школьников:

1 место — команда "0xY1" — сборная трех участников из Нижегородской, Московской областей и Ханты-Мансийского автономного округа.

2 место — команда "КапибарыCTF" — сборная пяти участников из Московской, Ярославской областей, Республики Башкортостан и Москвы.

3 место — команда "ZipBomb" — три участника из Москвы.

Полный список команд победителей приведен на сайте Олимпиады.

Участники финала подготовили манифест Международной ИТ-Олимпиады для будущих участников и зачитали его на церемонии награждения.

"Мы из разных стран, и мы очень сдружились как внутри команды, так и с другими ребятами, когда решали задания, разбирались в технологиях и проходили финал. Технологии и ИИ уже с нами, вокруг нас и вместе их изучать и развивать гораздо интереснее. Будущее технологий в наших руках! Мы с ребятами разработали манифест Олимпиады — он и про каждого из нас, про дружбу, технологии и соревнования", — отметил участник международной ИТ-Олимпиады Эрнесто Родригез.