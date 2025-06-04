Код победы: объявлены победители международной ИТ-Олимпиады для школьников

В Нижнем Новгороде завершилась международная ИТ-Олимпиада, в которой приняли участие школьники из 51 зарубежной страны и Российской Федерации. Кульминацией соревнований стал очный финал в формате CTF (Capture The Flag), где сильнейшие команды решали актуальные задачи из мира искусственного интеллекта и информационной безопасности.
В финал вышли команды из Кубы, Таиланда, Индии, Китая, Вьетнама, Мозамбика, Таджикистана, Туркменистана и Шри-Ланки. Компанию зарубежным школьникам составили участники из Москвы, Нижегородской, Иркутской, Свердловской, Оренбургской и Московской областей, Ханты-Мансийского автономного округа, Республики Мордовии и Краснодарского края.
С 30 мая по 3 июня состоялся финальный очный этап Олимпиады на площадке кампуса "Школы 21", в котором финалисты решали 10 заданий в пяти категориях.
Награждение прошло на конференции Цифровая индустрия промышленной России (ЦИПР).
"От всей души хочу поздравить ребят — участников ИТ-Олимпиады. Вы уже сделали огромный шаг — создали платформу и трамплин в собственное будущее. В вашей жизни могут возникать разные ситуации, когда вы будете сомневаться, справитесь ли вы с теми или иными вызовами. Вспоминайте, что вы в своё время приняли решение участвовать в этом конкурсе, прошли все испытания, а ещё и победили! И это будет давать вам силы и уверенность, что вам по плечу любые задачи. Вы — те самые люди, которые будут строить наше совместное будущее. Желаю вам удачи на этом пути, уверенности и жизнестойкости! Помните, что побеждают не те, кто не падает. Побеждают те, кто после каждого падения находит в себе силы подниматься и двигаться вперёд", — сказал Председатель Правления Сбербанка Герман Греф.
Победители Международной ИТ-Олимпиады для школьников:
1 место — команда "0xY1" — сборная трех участников из Нижегородской, Московской областей и Ханты-Мансийского автономного округа.
2 место — команда "КапибарыCTF" — сборная пяти участников из Московской, Ярославской областей, Республики Башкортостан и Москвы.
3 место — команда "ZipBomb" — три участника из Москвы.
Полный список команд победителей приведен на сайте Олимпиады.
Участники финала подготовили манифест Международной ИТ-Олимпиады для будущих участников и зачитали его на церемонии награждения.
"Мы из разных стран, и мы очень сдружились как внутри команды, так и с другими ребятами, когда решали задания, разбирались в технологиях и проходили финал. Технологии и ИИ уже с нами, вокруг нас и вместе их изучать и развивать гораздо интереснее. Будущее технологий в наших руках! Мы с ребятами разработали манифест Олимпиады — он и про каждого из нас, про дружбу, технологии и соревнования", — отметил участник международной ИТ-Олимпиады Эрнесто Родригез.
Последние комментарии
В области талантливых ребят достаточно много, такие мероприятия нужно поставить на поток.
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения