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Образование Общество

"СамараНИПИнефть" провела экскурсию для школьников

САМАРА. 5 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сотрудники "СамараНИПИнефти", корпоративного научного института компании "Роснефть" провели экскурсию для школьников — участников Российского движения детей и молодёжи "Движение Первых".

Фото: предоставлено ООО "СамараНИПИнефть"

Побывав в гостях у нефтяников, ребята узнали много нового, посетили несколько исследовательских лабораторий, где своими руками провели научные опыты, а также познакомились с различными направлениями исследований в области нефтедобычи.

Гости института — ученики 8-го класса "Академии для одаренных детей (Наяновой)", в этом возрасте пора задумываться о выборе будущей профессии, поэтому такие мероприятия для них очень важны.

В ходе экскурсии ребята увидели весь путь, который проходит нефть от момента ее обнаружения в пласте до промысловой подготовки и транспортировки на нефтеперерабатывающие заводы.

"Специалисты лабораторий комплекса рассказали ребятам о том, что такое нефть и какой она бывает. Они увидели образцы нефти различных цветов и свойств, а также сами проделали небольшие химические опыты", — поделился программой экскурсии начальник управления лабораторных исследований института Анатолий Кириллов.

В лаборатории физики пласта подростки познакомились с понятием "керн", подержали в руках образцы и шлифы пород, извлеченных с глубины более 3000 метров, посмотрели, какое оборудование используется в лабораториях.

Возможно, для кого-то из ребят, такая экскурсия станет первым шагом в профессию. Будущие специалисты активно интересовались основными направлениями деятельности института и в каких профильных вузах можно получить специальности, востребованные в нефтегазовой отрасли.

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