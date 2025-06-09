Самарский колледж строительства и предпринимательства ликвидируют

В соответствии с приказом Министерства науки и высшего образования РФ принято решение о ликвидации Самарского колледжа строительства и предпринимательства - филиала "Национального исследовательского Московского государственного строительного университета", сообщает пресс-служба учебного заведения.
Обучающиеся, не завершающие освоение образовательные программы среднего профессионального образования в текущем (2024/2025) учебном году, будут переведены в иную образовательную организацию, реализующую соответствующие образовательные программы согласно лицензии на осуществление образовательной деятельности, с сохранение формы и условий обучения для получения образования (завершения обучения).
Самарский колледж строительства и предпринимательства образован 1 июля 1993 года приказом Государственного комитета РФ по вопросам архитектуры и строительства на базе Самарского техникума транспортного строительства и Самарского строительного техникума. В 2011 г. колледж становится филиалом ФГБОУ ВПО "Московский государственный строительный университет". С 1993 г. Самарский колледж строительства и предпринимательства подготовил более 7000 специалистов для строительной отрасли.
Последние комментарии
В области талантливых ребят достаточно много, такие мероприятия нужно поставить на поток.
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения