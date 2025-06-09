16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Самарский колледж строительства и предпринимательства ликвидируют Более 55 тыс. школьников и студентов Самарской области стали участниками профориентационного проекта Время новых возможностей: стартовал конкурс по искусственному интеллекту для детей и молодежи AI Challenge В Самарской области подписано соглашение о сотрудничестве и системной поддержке создания концепции межвузовского кампуса в регионе В школе поселка Суходол открылся музей "Память, устремленная в будущее"

Образование Общество

Самарский колледж строительства и предпринимательства ликвидируют

САМАРА. 9 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 31
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В соответствии с приказом Министерства науки и высшего образования РФ принято решение о ликвидации Самарского колледжа строительства и предпринимательства - филиала "Национального исследовательского Московского государственного строительного университета", сообщает пресс-служба учебного заведения.

Обучающиеся, не завершающие освоение образовательные программы среднего профессионального образования в текущем (2024/2025) учебном году, будут переведены в иную образовательную организацию, реализующую соответствующие образовательные программы согласно лицензии на осуществление образовательной деятельности, с сохранение формы и условий обучения для получения образования (завершения обучения).

Самарский колледж строительства и предпринимательства образован 1 июля 1993 года приказом Государственного комитета РФ по вопросам архитектуры и строительства на базе Самарского техникума транспортного строительства и Самарского строительного техникума. В 2011 г. колледж становится филиалом ФГБОУ ВПО "Московский государственный строительный университет". С 1993 г. Самарский колледж строительства и предпринимательства подготовил более 7000 специалистов для строительной отрасли. 

Гид потребителя

Последние комментарии

Илья Смирнов 17 октября 2024 09:07 В Самаре пройдет День профориентации в ИТ для школьников

В области талантливых ребят достаточно много, такие мероприятия нужно поставить на поток.

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:24 В Самаре оцифровывают одну из крупнейших в России коллекцию бабочек

Дело нужное. Хрупкий материал...

Наталья Кузнецова 05 февраля 2022 16:35 Самарские школьники переведены на "удаленку"

9 и 11классы не белеют?

Андрей Куропаткин 02 июня 2021 10:42 Сотни самарцев выстроились перед школой на 5-й просеке

Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу

Павел Фирсов 24 сентября 2018 14:26 Юрий Белонощенко: "Учеба в СГАУ стала для меня своеобразным "умственным спецназом"

СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения

Фото на сайте

В педагогическом колледже завершается подготовка вожатых

В педагогическом колледже завершается подготовка вожатых

В Самаре прошел детский этнографический фестиваль

В Самаре прошел детский этнографический фестиваль

В школе с. Приволжье честь и доблесть воспитывают смолоду

В школе с. Приволжье честь и доблесть воспитывают смолоду

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6