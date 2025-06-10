В Самарской области Волга прогрелась до +23 градусов

До официального старта купального сезона в Самарской области осталось всего несколько дней. Гидрологи Приволжского УГМС рассказали, насколько прогрелась Волга.

Теплее всего вода в Саратовском водохранилище у берегов Сызрани. Ее температура составляет +23,5 °C. Такие показатели специалисты зафиксировали утром 10 июня. Несколькими днями ранее, 6 числа, показатель был +18 °C.

Чуть меньше Волга прогрелась у берегов Тольятти: 6 июня температура воды на Куйбышевском водохранилище составляла +16 °C, а утром 10 июня — около +22 °C.

Всё еще довольно прохладная вода в Саратовском водохранилище у берегов Самары. Температура Волги здесь сейчас составляет около +18 °C. С 6 июня река прогрелась на 1 °C.