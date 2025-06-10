До 2030 г. власти Самары планируют вложить 42 млрд рублей в образовательный кластер

Мэрия Самары опубликовала проект постановления об утверждении муниципальной программы "Развитие образования". Программа рассчитана на 2026 - 2030 годы, а на ее реализацию планируют потратить более 42 млрд рублей из городской, областной и федеральной казны.

В пояснительной записке отмечается, что проект постановления разработан "в целях повышения эффективности организации предоставления общедоступного бесплатного дошкольного, общего и дополнительного образования детей". Разработчиком выступает городской департамент образования.

В рамках программы предстоит решать стандартные задачи: организовывать предоставление дополнительного, дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования; развивать кадровый потенциал образовательной системы; разрабатывать проектно-сметную документацию, обследовать здания образовательных учреждений и проводить их капремонт; укреплять материально-техническую базу; строить новые инфраструктурные объекты и т.п.

По мнению муниципальных чиновников, реализация перечисленного позволит: предоставить 100% детей от 2 месяцев до 7 лет гарантированные возможности получить дошкольное образование; создать не менее 2600 дополнительных мест получения дошкольного образования на альтернативной основе в негосударственном секторе образовательных услуг; создать условия для обучения не менее 130 тыс. обучающихся по программам общего образования; ввести в эксплуатацию после строительства и реконструкции "462 места дошкольного образования и 3970 мест общего образования"; обеспечить бесплатным питанием 100% обучающихся с 1 по 11 классы и 100% детей, отдыхающих в лагерях с дневным пребыванием на каникулах; провести капремонт и оснастить оборудованием 9 пищеблоков в учреждениях образования; капитально отремонтировать и оснастить 40 зданий образовательных учреждений и т.п.

"Финансирование программы осуществляется за счет средств федерального бюджета, бюджета Самарской области, средств бюджета Самары. Общий объем финансирования программы составит 42, 63 млрд рублей", - отмечается в пояснительной записке.

В 2026 году на программные мероприятия планируют направить 9,37 млрд рублей, а с 2027 по 2030 годы - 9, 7,75, а также 8 и 8,3 млрд рублей, соответственно.