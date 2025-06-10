25 стобалльников: появились первые результаты ЕГЭ в Самаре

Стали известны первые результаты ЕГЭ в Самаре — по химии, литературе, математике и истории. Как сообщил глава города Иван Носков, уже известно, что 25 выпускников сдали экзамены на 100 баллов.

"У нас есть первые стобалльники! 25 выпускников школ №№ 144, 3, 53, 43, 124, 114, 72, 58, 47, 137,16, 118, 163, "Альтернатива", лицеев 131, Самарского ГТУ, "Престиж", Самарского медико-технического лицея, гимназий 11 и "Перспектива", а также Самарского регионального центра для одаренных детей показали отличные результаты. А точнее — выпускниц. Удивительным образом все уже известные стобалльники — девушки", — прокомментировал мэр, поздравляя учащихся, их родителей и учителей.

Иван Носков выразил надежду, что отличники в учебе останутся учиться и работать в Самаре.

"Нашему городу нужны талантливые химики, историки, филологи и не только, — отметил он. — Уверен, что по мере поступления результатов остальных экзаменов количество стобалльников в Самаре будет расти, и парни "подтянутся", особенно по точным наукам. Осталось только два дня, когда пройдет основная сдача (по иностранным языкам и информатике). До 23 июня — резервные дни. Так что окончательные результаты узнаем только в июле".