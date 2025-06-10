16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
25 стобалльников: появились первые результаты ЕГЭ в Самаре До 2030 г. власти Самары планируют вложить 42 млрд рублей в образовательный кластер Самарский колледж строительства и предпринимательства ликвидируют Более 55 тыс. школьников и студентов Самарской области стали участниками профориентационного проекта Время новых возможностей: стартовал конкурс по искусственному интеллекту для детей и молодежи AI Challenge

Образование Общество

25 стобалльников: появились первые результаты ЕГЭ в Самаре

САМАРА. 10 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 258
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Стали известны первые результаты ЕГЭ в Самаре — по химии, литературе, математике и истории. Как сообщил глава города Иван Носков, уже известно, что 25 выпускников сдали экзамены на 100 баллов.

"У нас есть первые стобалльники! 25 выпускников школ №№ 144, 3, 53, 43, 124, 114, 72, 58, 47, 137,16, 118, 163, "Альтернатива", лицеев 131, Самарского ГТУ, "Престиж", Самарского медико-технического лицея, гимназий 11 и "Перспектива", а также Самарского регионального центра для одаренных детей показали отличные результаты. А точнее — выпускниц. Удивительным образом все уже известные стобалльники — девушки", — прокомментировал мэр, поздравляя учащихся, их родителей и учителей.

Иван Носков выразил надежду, что отличники в учебе останутся учиться и работать в Самаре.

"Нашему городу нужны талантливые химики, историки, филологи и не только, — отметил он. — Уверен, что по мере поступления результатов остальных экзаменов количество стобалльников в Самаре будет расти, и парни "подтянутся", особенно по точным наукам. Осталось только два дня, когда пройдет основная сдача (по иностранным языкам и информатике). До 23 июня — резервные дни. Так что окончательные результаты узнаем только в июле".

Гид потребителя

Последние комментарии

Илья Смирнов 17 октября 2024 09:07 В Самаре пройдет День профориентации в ИТ для школьников

В области талантливых ребят достаточно много, такие мероприятия нужно поставить на поток.

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:24 В Самаре оцифровывают одну из крупнейших в России коллекцию бабочек

Дело нужное. Хрупкий материал...

Наталья Кузнецова 05 февраля 2022 16:35 Самарские школьники переведены на "удаленку"

9 и 11классы не белеют?

Андрей Куропаткин 02 июня 2021 10:42 Сотни самарцев выстроились перед школой на 5-й просеке

Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу

Павел Фирсов 24 сентября 2018 14:26 Юрий Белонощенко: "Учеба в СГАУ стала для меня своеобразным "умственным спецназом"

СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения

Фото на сайте

В педагогическом колледже завершается подготовка вожатых

В педагогическом колледже завершается подготовка вожатых

В Самаре прошел детский этнографический фестиваль

В Самаре прошел детский этнографический фестиваль

В школе с. Приволжье честь и доблесть воспитывают смолоду

В школе с. Приволжье честь и доблесть воспитывают смолоду

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6