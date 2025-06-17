В Южном городе мужчина украл непристегнутый велосипед и сдал его в ломбард

Сотрудники полиции Волжского района задержали подозреваемого в краже велосипеда. Со слов заявителя, причиненный материальный ущерб составил 100 тысяч рублей, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

В июне в полицию Волжского района обратился мужчина, который пожаловался, что кто-то похитил велосипед за 100 тыс. рублей из помещения колясочной в многоквартирном доме в мкрн Южный город.

Полицейские изъяли видеозапись с камеры видеонаблюдения, на которую попали действия злоумышленника и отработали места возможного сбыта краденного. Выяснилось, что велосипед сдали в один из комиссионных магазинов, а к хищению может быть причастен мужчина, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за совершение аналогичных преступлений.

Оперативники установили местонахождение 39-летнего подозреваемого, задержали его и доставили в отдел полиции.

Тот пояснил, что был "под градусом". Выйдя в подъезд, увидел непристегнутое транспортное средство и решил добраться на нем до Самары, а затем сдать в ломбард.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Полицейские вернули похищенное законному владельцу.