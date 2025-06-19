16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре арестовали мать предполагаемой пособницы в убийстве семьи Тарховых В Самаре за массовую молитву оштрафовали руководителя местного общества мусульман Житель Челно-Вершинском района, попавшийся на аферу мошенников, перевел им 1,4 млн рублей В Жигулевске осудили мужчину, ударившего супругу ножом Самарские полицейские остановили автомобиль для проверки документов, а нашли наркотики

Преступления Происшествия

В Жигулевске осудили мужчину, ударившего супругу ножом

ЖИГУЛЕВСК. 19 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 120
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Жигулевский городской суд вынес приговор 55-летнему местному жителю, которого обвиняли в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью жены (ч. 2 ст. 111 УК РФ), сообщает ГУ МВД по Самарской области.

В середине декабря прошлого года в дежурную часть Отдела МВД России по Жигулевску от неравнодушных граждан поступило сообщение о шуме и криках, доносящихся от соседей. Сотрудник дежурной части незамедлительно направил по указанному адресу ближайшие автопатрули.

Инспекторы дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции, прибывшие первыми на место происшествия, увидели через открытую дверь в квартире раненую женщину и оказали ей первую доврачебную помощь. Полицейские вызвали медиков и, оценив ситуацию, помешали покинуть квартиру супругу женщины, находившемуся в возбужденном состоянии. От мужчины исходил резкий запах алкоголя.

Сотрудники ГАИ доложили о происшествии в дежурную часть, по указанному адресу выехала следственно-оперативная группа.

Осматривая место происшествия, полицейские обнаружили и изъяли мужскую одежду, а также предполагаемое орудие преступления - нож с пятнами бурого цвета, похожими на кровь. Потерпевшую госпитализировали, задержанного доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Согласно заключению эксперта, противоправные действия мужа причинили здоровью потерпевшей тяжкий вред.

Допрошенный в качестве подозреваемого в совершении преступления, ранее не судимый мужчина пояснил полицейским, что во время распития спиртных напитков у них с супругой возникли разногласия, произошла ссора, он не совладал с эмоциями, схватил со стола нож и ударил жену в живот.  

Жигулевский городской суд признал доказательства, собранные сотрудниками территориального органа внутренних дел, достаточными для вынесения местному жителю обвинительного приговора. Мужчине, с учетом всех обстоятельств по делу, назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор суда вступил в законную силу.

Гид потребителя

Последние комментарии

Вера Корн 16 февраля 2025 10:14 Стало известно, где могут быть части тел экс-главы Самары Виктора Тархова и его супруги

Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.

Sky_ KoT 06 февраля 2025 05:21 Внучку экс-мэра Самары Виктора Тархова задержали по подозрению в его убийстве

Весёлая семейка🙂

Οлеся Κнязева 10 декабря 2024 09:52 Многодетная мать из Самары продала право на отцовство пяти мигрантам

Чтобы эту мразь черти в аду драли

Brad Richardson 09 декабря 2024 11:13 Силовики задержали экс-главу ОРЧ СБ ГУ МВД России по Самарской области Евгения Мадова

Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.

comings Владимир 06 декабря 2024 13:23 Гендиректора самарской фирмы обвиняют в невыплате зарплат

Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6