Роспотребнадзор предупредил самарцев о фальшивом масле из Свердловской области

Управление Роспотребнадзора по Самарской области со ссылкой на коллеги из Свердловской области сообщило, что в продаже может находиться фальшивая молочная продукция, передает пресс-служба управления.

Речь идет о топленом масле с массовой долей жира 99% и шоколадном сливочном масле (массовая доля жира 62%) от 8 февраля 2025 г., производства ИП Расторгуев Александр Сергеевич (Свердловская обл., г. Ревда, ул. Клубная, 16).

"Специалистами Управления Роспотребнадзора по Свердловской области установлено, что предприятие по производству масла сливочного по указанному адресу не осуществляется", - отмечается в сообщении.

В случае выявления в продаже указанной выше молочной продукции, предлагаем проинформировать управление.