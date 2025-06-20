"Заказавший" экс-жену тольяттинец мог сделать это из-за раздела бизнеса

По одной из версий, "заказать" бывшую супругу в Тольятти местный житель мог из-за раздела бизнеса. По данным источника Волга Ньюс, муж и жена в Тольятти недавно развелись и делили имущество и бизнес.

Напомним, в Следственном комитете возбудили уголовное дело в отношении 52-летнего мужчины об организации приготовления к убийствам.

По версии следствия, не позднее июня 2025 г. подозреваемый на почве личной неприязни к бывшей супруге решил организовать убийство женщины, ее брата и ее охранника. Тольяттинец нашел предполагаемого исполнителя, передал ему необходимую информацию, огнестрельное оружие и патроны, а также 500 тыс. руб. в качестве аванса. Всего он обещал заплатить 7 млн рублей.

18 июня "киллер" в рамках оперативного эксперимента "отчитался", что совершил убийство, и передал фото инсценировки. После этого подозреваемого задержали сотрудники уголовного розыска ГУ МВД России по Самарской области при силовой поддержке СОБР "Омега".

При этом те, кто знаком с историей, упоминают ИП "Котов" и возможные связи с Жигулевском.