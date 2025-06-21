В Тольятти возбудили уголовное дело из-за избиения подростков

В Тольятти возбудили уголовное дело из-за нападения на подростков. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.
20 июня в интернете появилось видео, на котором несколько человек избивают подростков, а затем один из нападавших стреляет в сторону несовершеннолетних. Пострадавшим 15 и 16 лет.
В связи с произошедшим возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство, совершенное группой лиц, с использованием предметов в качестве оружия").
Прокуратура Центрального района контролирует ход расследования.
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Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы