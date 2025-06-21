В Тольятти возбудили уголовное дело из-за избиения подростков

В Тольятти возбудили уголовное дело из-за нападения на подростков. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

20 июня в интернете появилось видео, на котором несколько человек избивают подростков, а затем один из нападавших стреляет в сторону несовершеннолетних. Пострадавшим 15 и 16 лет.

В связи с произошедшим возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство, совершенное группой лиц, с использованием предметов в качестве оружия").

Прокуратура Центрального района контролирует ход расследования.