Первый министр природных ресурсов Самарской области ушел из жизни

Общество

Первый министр природных ресурсов Самарской области ушел из жизни

САМАРА. 25 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
В воскресенье, 24 августа, ушел из жизни первый министр природных ресурсов Самарской области, кандидат геолого-минералогических наук Владимир Константинович Емельянов. Об этом сообщили в пресс-службе минприроды.

министерство природных ресурсов и экологии Самарской области

Владимир Константинович родился 4 марта 1945 года. Вся его жизнь была образцом беззаветного служения науке и родному краю. Порядка двадцати лет он посвятил научно-исследовательской работе в Волжском отделении Института геологии и разработки горючих ископаемых АН СССР.

В 1993 году он пришел на работу в правительство Самарской области, где его богатейший опыт и глубокие знания помогли в решении практических задач региона. В 2004 году Владимиру Емельянову выпала историческая миссия — стать первым руководителем министерства природных ресурсов Самарской области. Он стоял у истоков формирования природоохранной политики региона, закладывал основы системы рационального природопользования.

"Владимир Константинович запомнится нам как мудрый руководитель, выдающийся ученый и честный человек. Он пользовался безграничным уважением за свой профессионализм, преданность делу и стремление делиться знаниями с молодым поколением, — отмечается в некрологе. — Светлая память о Владимире Константиновиче Емельянове — основателе природоохранного ведомства губернии, настоящем гражданине и патриоте своей земли — навсегда сохранится в наших сердцах. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким".

Последние комментарии

Юрий Пестриков 04 июля 2025 06:46 Состоялся региональный отбор социальных инициатив, поданных на форум "Сильные идеи для нового времени"

... и почему с проектами;... транспорт по ПОЛУСФЕРАМ, ... по ЧЕТЫРЁХ-РЕЛЬСОВОМУ ПУТИ и ... ПРОЛЁТНЫЙ транспорт - ни кого не интересует ( последний в Яндекс Университет 2035 ) - НЕ ВЕРА ЧТО ЭТО ВОЗМОЖНО ... ДА, я требую вначале ПАТЕНТОВАНИЕ, а потом ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ - ДЛЯ обсуждения.

jASEANAN_ Москалец 02 июля 2025 04:06 Больную рыбу, выловленную под Самарой, проверят на фибросаркому в Москве (видео)

02.07.2025 Волга, Балаково был пойман такой же судак, за ГЭС, в в конце пустынного, был отпущен обратно

MAX X 16 июня 2025 06:29 Упокоение огнем: нужен ли Самарской области крематорий

Всё просто. Сделайте АО и продайте акции жителям Самары, а жителям этого населённого пункта подарите. Всё. Не благодарите.

Галина Костюченко 13 мая 2025 10:44 Минстрой разрешил строить крематорий у Кривого Озера

Нет крематорию возле села Кривое озеро! Все жители села и близ лежащих мест отдыха против! Оставьте нам чистый уголок природы! Найдите более подходящее место в промышленной зоне!

Наталья Угарова 09 апреля 2025 15:50 Самарские газовики рассказали о новых тарифах за техобслуживание

Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????

