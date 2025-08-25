Первый министр природных ресурсов Самарской области ушел из жизни

В воскресенье, 24 августа, ушел из жизни первый министр природных ресурсов Самарской области, кандидат геолого-минералогических наук Владимир Константинович Емельянов. Об этом сообщили в пресс-службе минприроды.

министерство природных ресурсов и экологии Самарской области

Владимир Константинович родился 4 марта 1945 года. Вся его жизнь была образцом беззаветного служения науке и родному краю. Порядка двадцати лет он посвятил научно-исследовательской работе в Волжском отделении Института геологии и разработки горючих ископаемых АН СССР.

В 1993 году он пришел на работу в правительство Самарской области, где его богатейший опыт и глубокие знания помогли в решении практических задач региона. В 2004 году Владимиру Емельянову выпала историческая миссия — стать первым руководителем министерства природных ресурсов Самарской области. Он стоял у истоков формирования природоохранной политики региона, закладывал основы системы рационального природопользования.

"Владимир Константинович запомнится нам как мудрый руководитель, выдающийся ученый и честный человек. Он пользовался безграничным уважением за свой профессионализм, преданность делу и стремление делиться знаниями с молодым поколением, — отмечается в некрологе. — Светлая память о Владимире Константиновиче Емельянове — основателе природоохранного ведомства губернии, настоящем гражданине и патриоте своей земли — навсегда сохранится в наших сердцах. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким".