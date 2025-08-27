16+
Общество

Стартовал отбор волонтеров на Международный спортивный форум "Россия - спортивная держава"

САМАРА. 27 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
В Самарской области начался отбор волонтеров на XIII Международный спортивный форум "Россия - спортивная держава", который пройдет с 5 по 7 ноября. На первом этапе отбора кандидаты в волонтеры проходят собеседование с рекрутерами.

Фото: Медиацентр Центра привлечения и подготовки волонтеров XIII Международного спортивного форума "Россия - спортивная держава"

Чтобы присоединиться к волонтерской программе, необходимо подать заявку на платформе Добро.рф до 15 сентября. После регистрации и одобрения заявки каждый кандидат сможет выбрать удобное время для индивидуального собеседования с рекрутером прямо на сайте.

Рекрутинг - ключевой этап отбора в волонтерскую команду форума. Индивидуальные собеседования проходят очно в Самаре и Тольятти или онлайн для иногородних участников. Кандидатам задают вопросы об их опыте, стрессоустойчивости, умении общаться и мотивах стать волонтером форума. Даже если у человека нет большого волонтерского опыта, но есть искреннее желание помогать, это станет весомым аргументом для его включения в волонтерский корпус. Отдельно уточняется уровень английского и других иностранных языков: владение ими расширяет возможности выбора функционального направления, но не является обязательным условием.

Рекрутеры, которые проводят собеседования, сами прошли многоступенчатое обучение и обладают большим опытом участия в добровольческих проектах. Это позволяет им объективно оценивать кандидатов и помогать каждому показать себя с лучшей стороны.

"Рекрутинг - это возможность лучше узнать будущего волонтера: его мотивацию, опыт, сильные стороны, подбираем функциональное направление, наиболее подходящее его компетенциям и интересам. Иногда к нам приходят ребята без большого опыта, но с искренним желанием помогать - и именно это для нас главное. Мы уверены, что такой подход позволит сформировать сильную команду волонтеров, которая достойно встретит участников форума", - отметила заместитель руководителя Центра привлечения и подготовки волонтеров Международного спортивного форума "Россия - спортивная держава" Анастасия Копьева.

Следующим этапом после собеседований станет обучение, которое стартует уже в сентябре. Но желающие стать волонтерами форума могут подать заявку до 15 сентября по ссылке.

Форум объединит около 3 тыс. участников из регионов России и зарубежных стран. Для создания комфортных условий на площадках Самары и Тольятти к работе привлекут около 1000 волонтеров. Они окажут помощь в 15 направлениях, от сопровождения делегаций и поддержки деловой, спортивной и культурной программы до аккредитации, логистики, организации питания и содействия в работе СМИ.
Присоединиться к волонтерскому корпусу смогут граждане России старше 18 лет, а также молодые люди с 16 лет - для направления "Волонтеры города-организатора".

Волонтеров ждут фирменная экипировка, питание, страхование здоровья, верифицированные часы на Добро.рф, возможность зачета практики в вузах. Не менее важны и нематериальные бонусы: новые знакомства, море эмоций, практика иностранных языков, навыки коммуникации и организации международных событий. Все это станет серьезным вкладом в личное и профессиональное развитие участников.

XIII Международный спортивный форум "Россия - спортивная держава" пройдет в соответствии с распоряжением президента Российской Федерации при поддержке правительства России. Оператор мероприятия - Фонд "Росконгресс". Заявочная кампания по набору волонтеров продлится до 15 сентября. Регистрация доступна на платформе Добро.рф по ссылке.

