Как самарцам оставаться на связи во время временных ограничений работы мобильного Интернета

В настоящее время на территории Российской Федерации, в том числе в Самарской области, проводятся мероприятия, направленные на обеспечение безопасности населения и особо важных объектов. В связи с чем в определенных точках региона могут наблюдаться сложности с работой мобильного Интернета.

На время введения ограничений у жителей региона есть возможность оставаться на связи, используя проводной доступ к сети Интернет или публичные (общественные) точки доступа Wi-Fi.

Жилые дома, рабочие пространства и офисы в большинстве своем обеспечены фиксированным широкополосным доступом к сети Интернет.

Крупные торгово-развлекательные центры, спортивные и иные объекты с массовым пребыванием граждан обеспечиваются доступом к сети Интернет по Wi-Fi.

Стоит отметить, что имеющиеся точки доступа к общественному Wi-Fi в товарно-сервисных предприятиях (ресторанах, кафе и т. д.) при чрезмерной нагрузке, вызванной высоким потоком посетителей, могут демонстрировать снижение скорости доступа к сети Интернет.

Министерством цифрового развития и связи Самарской области при взаимодействии с операторами связи на постоянной основе актуализируются данные информационного портала, на котором отображены публичные точки доступа Wi-Fi на территории региона.

Минцифры России совместно с операторами связи ведется работа, направленная на то, чтобы при введении ограничений связи, граждане могли продолжать пользоваться наиболее популярными услугами: проводить платежи, пользоваться услугами такси, служб доставки, маркетплейсов и т. д. Для этого прорабатывается схема организации доступа к сервисам массового использования через "белые списки", которые не будут попадать под ограничения.