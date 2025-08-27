16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Как самарцам оставаться на связи во время временных ограничений работы мобильного Интернета Доступность и качество диагностики рака: в Похвистневскую больницу поставлен современный бронхоскоп Как будет выглядеть первая ГЭС Поволжья в Сызрани после преображения: эскизы Самарские врачи удлинили руку пациентки на 13 см Уникальный автопробег Москва - Самара финиширует в Самарской области

Общество

Как самарцам оставаться на связи во время временных ограничений работы мобильного Интернета

САМАРА. 27 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 76
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В настоящее время на территории Российской Федерации, в том числе в Самарской области, проводятся мероприятия, направленные на обеспечение безопасности населения и особо важных объектов. В связи с чем в определенных точках региона могут наблюдаться сложности с работой мобильного Интернета.

На время введения ограничений у жителей региона есть возможность оставаться на связи, используя проводной доступ к сети Интернет или публичные (общественные) точки доступа Wi-Fi.
Жилые дома, рабочие пространства и офисы в большинстве своем обеспечены фиксированным широкополосным доступом к сети Интернет.

Крупные торгово-развлекательные центры, спортивные и иные объекты с массовым пребыванием граждан обеспечиваются доступом к сети Интернет по Wi-Fi.

Стоит отметить, что имеющиеся точки доступа к общественному Wi-Fi в товарно-сервисных предприятиях (ресторанах, кафе и т. д.) при чрезмерной нагрузке, вызванной высоким потоком посетителей, могут демонстрировать снижение скорости доступа к сети Интернет.

Министерством цифрового развития и связи Самарской области при взаимодействии с операторами связи на постоянной основе актуализируются данные информационного портала, на котором отображены публичные точки доступа Wi-Fi на территории региона.

Минцифры России совместно с операторами связи ведется работа, направленная на то, чтобы при введении ограничений связи, граждане могли продолжать пользоваться наиболее популярными услугами: проводить платежи, пользоваться услугами такси, служб доставки, маркетплейсов и т. д. Для этого прорабатывается схема организации доступа к сервисам массового использования через "белые списки", которые не будут попадать под ограничения.

Гид потребителя

Последние комментарии

Юрий Пестриков 04 июля 2025 06:46 Состоялся региональный отбор социальных инициатив, поданных на форум "Сильные идеи для нового времени"

... и почему с проектами;... транспорт по ПОЛУСФЕРАМ, ... по ЧЕТЫРЁХ-РЕЛЬСОВОМУ ПУТИ и ... ПРОЛЁТНЫЙ транспорт - ни кого не интересует ( последний в Яндекс Университет 2035 ) - НЕ ВЕРА ЧТО ЭТО ВОЗМОЖНО ... ДА, я требую вначале ПАТЕНТОВАНИЕ, а потом ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ - ДЛЯ обсуждения.

jASEANAN_ Москалец 02 июля 2025 04:06 Больную рыбу, выловленную под Самарой, проверят на фибросаркому в Москве (видео)

02.07.2025 Волга, Балаково был пойман такой же судак, за ГЭС, в в конце пустынного, был отпущен обратно

MAX X 16 июня 2025 06:29 Упокоение огнем: нужен ли Самарской области крематорий

Всё просто. Сделайте АО и продайте акции жителям Самары, а жителям этого населённого пункта подарите. Всё. Не благодарите.

Галина Костюченко 13 мая 2025 10:44 Минстрой разрешил строить крематорий у Кривого Озера

Нет крематорию возле села Кривое озеро! Все жители села и близ лежащих мест отдыха против! Оставьте нам чистый уголок природы! Найдите более подходящее место в промышленной зоне!

Наталья Угарова 09 апреля 2025 15:50 Самарские газовики рассказали о новых тарифах за техобслуживание

Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????

Фото на сайте

Кадры на перспективу: показываем, как студенты создают проекты с ИИ

Кадры на перспективу: показываем, как студенты создают проекты с ИИ

Открылся Молодежный форум Приволжского федерального округа "иВолга"

Открылся Молодежный форум Приволжского федерального округа "иВолга"

Как отдыхают на самарской набережной

Как отдыхают на самарской набережной

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31