Бойцы ОМОНа познакомили школьников с работой дронов и современной экипировкой

Общество

Бойцы ОМОНа познакомили школьников с работой дронов и современной экипировкой

САМАРА. 27 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
На территории санатория "Юность" в пос. Управленческий состоялось патриотическое мероприятие для детей, отдыхающих в лагере. Урок мужества был организован Ассоциацией ветеранов специальной военной операции при непосредственном участии бойцов отряда спецназначения ОМОН "Утес".

предоставлено ветераном СВО Ринатом Калимуллиным

Ключевой темой встречи стала демонстрация возможностей беспилотных летательных аппаратов в современной боевой обстановке. Сотрудники ОМОНа, которые не только выполняют задачи в регионе, но и регулярно командируются в зону СВО, поделились со школьниками своим опытом и знаниями.
Инициатором проведения занятия выступил ветеран СВО, выпускник губернаторской программы "Школа героев" Ринат Калимуллин. Он активно участвует в общественной жизни региона, являясь примером для подрастающего поколения.

"Для меня большая честь быть частью таких важных инициатив, — отметил Ринат Калимуллин. — Я горжусь, что являюсь выпускником "Школы героев" — программы, которая по инициативе губернатора Вячеслава Федорищева продолжает и развивает дело президентского проекта "Время Героев". Она мотивирует нас на постоянное развитие и служение Отечеству".

Помимо теоретической части, для детей была организована интерактивная программа. Ребята смогли примерить на себя настоящую армейскую экипировку — каски и бронежилеты, а также на практике отработали навыки оказания первой медицинской помощи. Подобные мастер-классы в рамках военно-патриотического воспитания проводились этим летом во всех детских лагерях Самарской области.

Главной целью мероприятия является воспитание чувства патриотизма и уважения к службе в силовых структурах среди молодежи. Личное общение с настоящими героями помогает детям осознать ценность мужества и самоотверженности защитников Родины.

