Бойцы ОМОНа познакомили школьников с работой дронов и современной экипировкой

На территории санатория "Юность" в пос. Управленческий состоялось патриотическое мероприятие для детей, отдыхающих в лагере. Урок мужества был организован Ассоциацией ветеранов специальной военной операции при непосредственном участии бойцов отряда спецназначения ОМОН "Утес".
Ключевой темой встречи стала демонстрация возможностей беспилотных летательных аппаратов в современной боевой обстановке. Сотрудники ОМОНа, которые не только выполняют задачи в регионе, но и регулярно командируются в зону СВО, поделились со школьниками своим опытом и знаниями.
Инициатором проведения занятия выступил ветеран СВО, выпускник губернаторской программы "Школа героев" Ринат Калимуллин. Он активно участвует в общественной жизни региона, являясь примером для подрастающего поколения.
"Для меня большая честь быть частью таких важных инициатив, — отметил Ринат Калимуллин. — Я горжусь, что являюсь выпускником "Школы героев" — программы, которая по инициативе губернатора Вячеслава Федорищева продолжает и развивает дело президентского проекта "Время Героев". Она мотивирует нас на постоянное развитие и служение Отечеству".
Помимо теоретической части, для детей была организована интерактивная программа. Ребята смогли примерить на себя настоящую армейскую экипировку — каски и бронежилеты, а также на практике отработали навыки оказания первой медицинской помощи. Подобные мастер-классы в рамках военно-патриотического воспитания проводились этим летом во всех детских лагерях Самарской области.
Главной целью мероприятия является воспитание чувства патриотизма и уважения к службе в силовых структурах среди молодежи. Личное общение с настоящими героями помогает детям осознать ценность мужества и самоотверженности защитников Родины.
