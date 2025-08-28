Иван Носков опроверг фейки об эвакуации

Глава Самары Иван Носков опроверг недостоверную информацию, распространявшуюся в соцсетях.
"От моего имени в паблики и каналы Самары поступают сообщения об эвакуации одного из районов города. Данная информация не соответствует действительности. Это фейк, который распространяют враги, чтобы посеять панику. Не поддавайтесь на провокации и доверяйте только официальным источникам информации! Напомню телефон служб экстренного реагирования — 112.
Администраторов каналов, групп и коллективы СМИ прошу с особым вниманием относиться ко всей поступающей вам информации из сторонних источников, и не тиражировать ее без тщательной проверки. Вы всегда можете получить официальный комментарий через пресс-службу администрации города", — сказал глава города.
