Телебашня в Самаре поздравит школьников с началом нового учебного года

В понедельник, 1 сентября, в День знаний, филиал РТРС "Самарский ОРТПЦ" включит тематическую подсветку на главной телебашне региона.
На медиафасаде самарской телебашни с красочными переливами появятся надписи "1 сентября", "Всего наилучшего в новом учебном году", "С днем знаний!", отобразятся глобус, школьная доска и другие учебные принадлежности.
Праздничная подсветка самарской телебашни будет работать с момента наступления сумерек до 24:00 часов.
В акции также участвуют Останкинская телебашня, антенно-мачтовые сооружения РТРС в Биробиджане, Благовещенске, Братске, Брянске, Великом Новгороде, Воронеже, Грозном, Иркутске, Казани, Калининграде, Костроме, Майкопе, Мурманске, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Омске, Оренбурге, Ростове-на-Дону, Саранске, Симферополе, Смоленске, Твери, Улан-Удэ, Уфе, Челябинске, Черкесске, Ярославле и других городов России.
