В Самаре пройдет благотворительный показ "Мода без границ"

В пятницу, 3 октября, в 18:00 в Самарском бизнес-инкубаторе (ул. Главная, 3)пройдет первая региональная акция "Мода без границ" — проект, направленный на поддержку молодых людей с ограниченными возможностями здоровья и привлечение внимания к вопросам социальной адаптации и профессиональной занятости.