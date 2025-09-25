В Самаре пройдет благотворительный показ "Мода без границ"

В пятницу, 3 октября, в 18:00 в Самарском бизнес-инкубаторе (ул. Главная, 3)пройдет первая региональная акция "Мода без границ" — проект, направленный на поддержку молодых людей с ограниченными возможностями здоровья и привлечение внимания к вопросам социальной адаптации и профессиональной занятости.
Участниками дефиле станут молодые люди с ментальными особенностями. Они продемонстрируют одежду известных брендов и местных дизайнеров.
Инициатором благотворительного показа является топ-модель, кастинг-директор, режиссер-постановщик показов и основатель женского клуба "Среда" Кристина Васильева. Проект поддержали Самарский бизнес-инкубатор, Центр психологии и нейропсихологии "Здравый смысл", а также ряд дизайнеров и локальных брендов.
