В Красноярском районе ликвидировали незаконный собачий приют

В Красноярском районе ликвидировали нелегальный приют для собак. Это произошло после обращения жителей к уполномоченному по правам человека в Самарской области.

Староста одной из деревень Красноярского района обратилась к омбудсмену Елене Лапушкиной с просьбой помочь решить вопрос с незаконным собачьим приютом - он работал в одном из районных населенных пунктов.

Красноярский районный суд удовлетворил исковые требования жителей деревни и запретил деятельность приюта. Но его владелица не торопилась вывозить собак. В дело вмешались омбудсмен и судебные приставы. Они вывезли зверей в другой приют, который "соответствовал требованиям по содержанию животных".