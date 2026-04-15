В Самаре суд признал законным строительство канализации ЖК на чужом участке

В среду, 15 апреля, в Промышленном районном суде Самары было вынесено решение по иску жильцов "сталинки" на ул. Краснодонской, 35, требовавших убрать с принадлежащего им участка канализацию построенного рядом ЖК "Возрождение".

Напомним, истцами выступали 17 граждан, а ответчиков ООО "СЗ "Основание" Павла Костенко, которое построило жилой комплекс.

Осенью 2024 г. на участке, занимаемом "сталинкой", открытым способом была проложена канализационная труба и оборудованы три колодца. Разрешения на проведение работ у жильцов никто не спрашивал, что и привело к конфликту с подрядчиком. В итоге на участке появились некие крепкие молодые люди, пытавшиеся силой решить вопрос с жильцами. Последовали обращения в полицию и прокуратуру, однако канализация все-таки была построена.

В суде представитель ООО "Самарские коммунальные системы", которое разрабатывало проект канализации и впоследствии приняло трубу на баланс, подтвердил, что согласование с жителями не проводилось. Он объяснил это тем, что якобы на момент разработки проекта у граждан не было права собственности на участок. Истцы же утверждают, что владеют землей с 2020 г., когда участок был размежеван.

Также у истцов возникли вопросы о том, насколько выполненные работы соответствуют проекту. Изначально трубу диаметром 225 мм планировали проложить по другому маршруту в сторону ул. Свободы, где ее должны были соединить с трубой большего диаметра. По факту же изменилась и трасса прокладки, и труба была врезана в трубу того же диаметра. По мнению истцов, доказать, что измененный проект прошел экспертизу, в "СКС" не смогли.

На последнем заседании в качестве третьего лица в дело вступило тюменское ООО "Технический заказчик "Паритет". Компания заключила с мэрией Самары договор о комплексном развитии территории, в границы которой входит и дом по ул. Краснодонской, 35. Представитель "Паритета" пояснил, что поскольку прошедший экспертизу бумажный проект прокладки канализации не соответствует фактически реализованному, компания столкнется с проблемами при освоении участка. Он также заявил, что сейчас из-за неправильно реализованного проекта на участке ощущается характерный запах, что подтвердили и истцы.

Корреспондент Волга Ньюс побывал на месте и убедился, что канализация действительно проложена, скорее всего, не по проекту, который мог пройти экспертизу. В первом колодце за территорией ЖК "Возрождение" нечистоты вытекают из трубы, которая никуда не врезана. Уже потом самотеком они поступают в трубу, выходящую из колодца. На нем при этом нет крышки, и запахи разносятся по округе. Неясно, как такой объект мог быть принят "СКС".

Однако судья Ирина Пискарева вынесла решение в пользу застройщика и полностью отказала в удовлетворении иска. Жильцы же заявили, что будут его оспаривать.