Врачи Самарской области провели товарищеский матч с футбольным клубом "Крылья Советов"

В преддверии Дня медицинского работника на тренировочной базе футбольного клуба "Крылья Советов" состоялся товарищеский матч. В составе сборной врачей: травматологи-ортопеды, сердечно-сосудистые хирурги, торакальные хирурги, детские врачи, анестезиологи-реаниматологи.

Перед началом мероприятия с приветственным словом выступили генеральный директор "Крылья Советов" Тархан Джабраилов, министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов и председатель Самарской областной организации профсоюза работников здравоохранения РФ Татьяна Сивохина.

Тархан Джабраилов отметил, что подобные матчи станут ежегодной традицией: "Я надеюсь, что он будет из года в год повторяться. И мы проведем юбилейный матч".

Андрей Орлов подчеркнул, что такие мероприятия способствуют популяризации здорового образа жизни и укреплению связей между спортсменами и врачами: "Это дружеский, товарищеский матч, который позволяет познакомиться друг с другом. А главное — еще раз продемонстрировать, что медицина и спорт всегда идут рука об руку, для того чтобы в большей степени продвигать активный образ жизни и здоровые привычки".

Игроки обеих команд продемонстрировали боевой настрой и командный дух.

"Атмосфера была дружелюбной и позитивной. Главное — без травм!" — поделился детский хирург Самарской областной детской клинической больницы им. Н. Н. Ивановой Рамиль Баишев.

Председатель Самарской областной организации Профсоюза работников здравоохранения России Татьяна Сивохина отметила значение физической активности для здоровья: "Это залог активного долголетия и профилактики заболеваний".

Тархан Джабраилов по итогу матча передал футбольный мяч капитану сборной врачей Александру Резниченко.