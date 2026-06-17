Врачи Самарской области провели товарищеский матч с футбольным клубом "Крылья Советов"

В преддверии Дня медицинского работника на тренировочной базе футбольного клуба "Крылья Советов" состоялся товарищеский матч. В составе сборной врачей: травматологи-ортопеды, сердечно-сосудистые хирурги, торакальные хирурги, детские врачи, анестезиологи-реаниматологи.
Перед началом мероприятия с приветственным словом выступили генеральный директор "Крылья Советов" Тархан Джабраилов, министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов и председатель Самарской областной организации профсоюза работников здравоохранения РФ Татьяна Сивохина.
Тархан Джабраилов отметил, что подобные матчи станут ежегодной традицией: "Я надеюсь, что он будет из года в год повторяться. И мы проведем юбилейный матч".
Андрей Орлов подчеркнул, что такие мероприятия способствуют популяризации здорового образа жизни и укреплению связей между спортсменами и врачами: "Это дружеский, товарищеский матч, который позволяет познакомиться друг с другом. А главное — еще раз продемонстрировать, что медицина и спорт всегда идут рука об руку, для того чтобы в большей степени продвигать активный образ жизни и здоровые привычки".
Игроки обеих команд продемонстрировали боевой настрой и командный дух.
"Атмосфера была дружелюбной и позитивной. Главное — без травм!" — поделился детский хирург Самарской областной детской клинической больницы им. Н. Н. Ивановой Рамиль Баишев.
Председатель Самарской областной организации Профсоюза работников здравоохранения России Татьяна Сивохина отметила значение физической активности для здоровья: "Это залог активного долголетия и профилактики заболеваний".
Тархан Джабраилов по итогу матча передал футбольный мяч капитану сборной врачей Александру Резниченко.
Последние комментарии
Крылья обанкротятся, не за кого станет болеть. Акрон родным станет.
Хотела оставить свое мнение о комплексе. Действительно, очень достойное заведение, хожу больше полугода в бассейн и на аквааэробику, всё очень нравится. Помещение чистое, ухоженное и вода очень комфортная для плавания. Искренне советую)
Довелось видеть Огородникова лично, в самарском клубе который он возглавляет с 2022 года. Не спорю, как бодибилдер он очень хорош даже в его теперешнем возрасте, мускулатура превосходная. Но как руководитель очень груб с клиентам - неудивительно что у клуба доходы только падают согласно публичной отчетности.
Самаре это не интересно.
Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.