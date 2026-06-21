В Самаре стартовал областной чемпионат по пляжному футболу

В субботу, 20 июня, на Первомайском спуске набережной Самары прошли матчи первого тура чемпионата Самарской области по пляжному футболу сезона 2026.
В турнире участвуют восемь команд: "Крылья Советов", "Спутник", PEFL, "ИнкомСтрой", "Команда им. А. Юмашева", "Копакабана", "АВМ-Втормет" (все — Самара) и "Исаклы" (с. Исаклы).
В первом матче тура PEFL обыграл "Крылья Советов" со счетом 8:6. "ИнкомСтрой" оказался сильнее "Команды им. А. Юмашева" — 7:2, "Спутник" победил "Копакабану" — 6:2, а "Исаклы" переиграли "АВМ-Втормет" — 6:3.
"Сегодня был первый игровой день чемпионата Самарской области по пляжному футболу. В команде появились новые игроки, поэтому было непросто сыграться", — рассказал футболист "Крыльев Советов" Никита Харитонов после матча с PEFL.
"Первый матч, первая победа. Пляжный футбол вернулся в Самару! Ребята радуются, получают удовольствие от игры", — отметил игрок "Спутника" Артем Даллакян.
Официальная церемония открытия чемпионата Самарской области по пляжному футболу состоится 27 июня на площадке Первомайского спуска набережной Самары. В этот день также пройдут матчи второго тура.
Последние комментарии
Крылья обанкротятся, не за кого станет болеть. Акрон родным станет.
Хотела оставить свое мнение о комплексе. Действительно, очень достойное заведение, хожу больше полугода в бассейн и на аквааэробику, всё очень нравится. Помещение чистое, ухоженное и вода очень комфортная для плавания. Искренне советую)
Довелось видеть Огородникова лично, в самарском клубе который он возглавляет с 2022 года. Не спорю, как бодибилдер он очень хорош даже в его теперешнем возрасте, мускулатура превосходная. Но как руководитель очень груб с клиентам - неудивительно что у клуба доходы только падают согласно публичной отчетности.
Самаре это не интересно.
Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.