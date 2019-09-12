С "Чистым полем" доступен высокий урожай

Специалисты компании "Чистое поле" предлагают комплексный подход к ведению агробизнеса и сопровождают клиента от начала посевной до конца уборки. Компания специализируется на поставке средств защиты растений, минеральных удобрений, сельхозтехники и запасных частей.

Ни для кого не секрет, что в сельском хозяйстве сегодня существует дефицит квалифицированных кадров. В растениеводстве остро не хватает агрономов, технологов. Поэтому аутсорсинговая услуга востребована, как никогда.

Специалисты компании "Чистое поле" оказывают услуги по сопровождению агробизнеса уже 13 лет. Сегодня организация обслуживает более 80% производителей картофеля и овощей, больше половины хозяйств, специализирующихся на выращивании зерновых и технических культур. Многолетний опыт работ, профессионализм и ориентированность на клиента позволяют компании успешно развиваться на аграрном рынке продукции.

Широкий спектр услуг предоставляет и широкие возможности для клиента. В компании могут предложить комплексную программу развития растениеводческого хозяйства.

Обработка предпосевного семенного материала, помощь в подборе удобрений и рекомендации по их применению - традиционное начало сотрудничества. Чтобы рекомендовать идеально сбалансированный состав удобрений, специалисты "Чистого поля" помогают аграриям делать агрохимический анализ почвы. Кроме готовых препаратов, фирма предлагает и так называемые баковые смеси - "умные" миксы из инсектицидов, фунгицидов и гербицидов, решающие сразу несколько проблем поля.

Компания "Чистое поле" тесно работает с сельскохозяйственной академией Самарской области, привлекает преподавателей, профессоров к нуждам сельского хозяйства для разработки программ для крупных хозяйств губернии.

Однако для высокого урожая недостаточно только хорошей обработки почвы и тщательного отбора сортовых семян. Важно еще и правильно ухаживать за посевами и соблюдать сроки уборки. В этих вопросах тоже можно рассчитывать на помощь компании.

В ассортименте есть предложения на любой спрос, в зависимости от потребностей и цены. Самарским растениеводам доступна как продукция именитых импортных производителей средств защиты растений - "Байер", "Басф", "Сингента", "Дюпон Наука и Технологии", так и продукция российских компаний.

Сможет помочь компания и с приобретением сельскохозяйственной техники и запасных частей для нее. В наличии и под заказ - широкий спектр технических средств отечественного и иностранного производства. Компания является официальным дистрибьютором Quivogne и ОАО "Рубцовский завод запасных частей".

OОО "Чистое Поле", Самара, Новокуйбышевское шоссе, 104

+7 (846) 205-00-78

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