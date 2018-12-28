Сотрудники "Транснефть-Приволги" проводят новогодние благотворительные акции

Сотрудники Самарского районного нефтепроводного управления (РНУ) совместно с представителями профсоюзного комитета организовали сбор средств для проведения новогодней благотворительной акции "Помогаем добрым делом". В акции участвовало более 500 человек.

На большую часть собранных средств волонтеры Самарского РНУ приобрели оборудование и подарки для воспитанников интерната для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья в Чапаевске. Для них были приобретены интерактивная панель, логопедическое оборудование с дидактическими материалами, а также коврограф - игровой комплекс, состоящий из набора развивающих пособий. Кроме игрового оборудования, по просьбе руководства интерната сотрудники Самарского РНУ приобрели пятнадцать специальных поддонов для оснащения и благоустройства душевых комнат.

В чапаевском интернате состоялся новогодний утренник, на который с подарками приехали волонтеры предприятия. Все 70 воспитанников детского дома получили сладкие подарки и приняли участие в новогоднем представлении.

Эта благотворительная акция работников Самарского РНУ стала частью марафона "25 добрых дел", посвященного 25-летию ПАО "Транснефть". Уже 29 декабря работники аппарата управления АО "Транснефть-Приволга" передадут 50 новогодних подарков детям, проживающим в самарском комплексном центре социального обслуживания населения "Ровесник". Подарки приобретены по личным заявкам детей учреждения: велосипеды, лыжи, мягкие игрушки, одежда и спортивная обувь, игры и конструкторы, тюбинги и санки. Кроме того, каждый ребенок получит от работников аппарата управления сладкий новогодний подарок.