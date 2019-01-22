В Самаре пройдет благотворительная лыжная гонка

В воскресенье, 27 января, на лыжной базе "Чайка" в п.Управлеческий пройдет лыжная гонка "Добрая лыжня". Мероприятие проводится Русфондом и школой правильного бега I Love Supersport при поддержке регионального министерства спорта. Все стартовые взносы участников будут направлены на адресную помощь детям Самарской области.
Все пожертвования от "Доброй лыжни" поступают в Русфонд на адресную помощь детям Самарской области. Средства будут направлены Андрею Зайцеву и Кире Учаевой. Андрею 16 лет, у него сахарный диабет 1 типа. Ему необходимы инсулиновая помпа и расходные материалы на полгода. Необходимая сумма сбора: 291 431 рублей.
Кире всего 10 лет, у нее детский церебральный паралич. Ей необходимо специальное кресло-коляска. Нужно собрать: 109 042 рублей.
Участников и зрителей соревнований ждет развлекательная программа с детскими аниматорами и зимними забавами для всей семьи.
Регистрация в день гонки не проводится.
Расписание на 27 января:
10:00 — Получение стартовых номеров (до 13:00).
13:00 — Официальное открытие и старт развлекательной программы.
14:00 — Старт детской гонки на 1 км.
14:30 — Старт взрослой гонки на 5 км.
15:00 — Награждение победителей.
Все вопросы по благотворительной гонке "Добрая лыжня" в Самаре можно задать экспертам бюро Русфонда в Самарской области: (846) 231-30-66, 8-927-261-04-41, rusfond_sam@mail.ru https://www.rusfond.ru/ilr
Школа бега I Love Supersport Самара: +7 (927) 003-08-29