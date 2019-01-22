В Самаре пройдет благотворительная лыжная гонка

В воскресенье, 27 января, на лыжной базе "Чайка" в п.Управлеческий пройдет лыжная гонка "Добрая лыжня". Мероприятие проводится Русфондом и школой правильного бега I Love Supersport при поддержке регионального министерства спорта. Все стартовые взносы участников будут направлены на адресную помощь детям Самарской области.

Все пожертвования от "Доброй лыжни" поступают в Русфонд на адресную помощь детям Самарской области. Средства будут направлены Андрею Зайцеву и Кире Учаевой. Андрею 16 лет, у него сахарный диабет 1 типа. Ему необходимы инсулиновая помпа и расходные материалы на полгода. Необходимая сумма сбора: 291 431 рублей.

Кире всего 10 лет, у нее детский церебральный паралич. Ей необходимо специальное кресло-коляска. Нужно собрать: 109 042 рублей.

Участников и зрителей соревнований ждет развлекательная программа с детскими аниматорами и зимними забавами для всей семьи.

Регистрация в день гонки не проводится.

Расписание на 27 января:

10:00 — Получение стартовых номеров (до 13:00).

13:00 — Официальное открытие и старт развлекательной программы.

14:00 — Старт детской гонки на 1 км.

14:30 — Старт взрослой гонки на 5 км.

15:00 — Награждение победителей.