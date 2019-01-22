16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре пройдет благотворительная лыжная гонка В пос. Мехзавод пройдут областные соревнования по зимнему спортивному ориентированию Около "Самара Арены" впервые состоялись областные соревнования по велоспорту Велосезон в Самаре закроют марафоном и розыгрышем Кубка ВелоСамары-2018 В Самарской области состоится всероссийский день бега "Кросс Нации"

Массовый спорт Спорт

В Самаре пройдет благотворительная лыжная гонка

САМАРА. 22 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 26
Версия для печати

В воскресенье, 27 января, на лыжной базе "Чайка" в п.Управлеческий пройдет лыжная гонка "Добрая лыжня". Мероприятие проводится Русфондом и школой правильного бега I Love Supersport при поддержке регионального министерства спорта. Все стартовые взносы участников будут направлены на адресную помощь детям Самарской области.

Все пожертвования от "Доброй лыжни" поступают в Русфонд на адресную помощь детям Самарской области. Средства будут направлены Андрею Зайцеву и Кире Учаевой. Андрею 16 лет, у него сахарный диабет 1 типа. Ему необходимы инсулиновая помпа и расходные материалы на полгода. Необходимая сумма сбора: 291 431 рублей.

Кире всего 10 лет, у нее детский церебральный паралич. Ей необходимо специальное кресло-коляска. Нужно собрать: 109 042 рублей.

Участников и зрителей соревнований ждет развлекательная программа с детскими аниматорами и зимними забавами для всей семьи.

Регистрация в день гонки не проводится.

Расписание на 27 января:

10:00 — Получение стартовых номеров (до 13:00).

13:00 — Официальное открытие и старт развлекательной программы.

14:00 — Старт детской гонки на 1 км.

14:30 — Старт взрослой гонки на 5 км.

15:00 — Награждение победителей.

Все вопросы по благотворительной гонке "Добрая лыжня" в Самаре можно задать экспертам бюро Русфонда в Самарской области: (846) 231-30-66, 8-927-261-04-41, rusfond_sam@mail.ru  https://www.rusfond.ru/ilr  
Школа бега I Love Supersport Самара: +7 (927) 003-08-29

Гид потребителя

Фото на сайте

В Самаре прошел день бега "Кросс Нации"

В Самаре прошел день бега "Кросс Нации"

III Всероссийский фестиваль дворового спорта

III Всероссийский фестиваль дворового спорта

Второй открытый самарский легкоатлетический марафон на Кубок главы города Самара

Второй открытый самарский легкоатлетический марафон на Кубок главы города Самара

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3